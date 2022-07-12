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Giriş Tarihi: 12.7.2022 23:08

Wayne Rooney MLS ekibinin başına geçti!

AA
Wayne Rooney MLS ekibinin başına geçti!

MLS ekibi DC United'da teknik direktörlüğe 36 yaşındaki İngiliz teknik adam Wayne Rooney getirildi. Rooney, ilk teknik direktörlük deneyimini 2020'de Derby County'nin başına geçerek yaşamıştı.

MLS ekibi DC United'da teknik direktörlüğe Wayne Rooney getirildi. DC United Kulübü, 36 yaşındaki Rooney ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu konumundaki Rooney, futbolculuk döneminde iki sezon boyunca DC United forması da giymişti.

Rooney, ilk teknik direktörlük deneyimini 2020'de Derby County'nin başına geçerek yaşamıştı. Nisan ayında Hernan Losada'nın görevine son veren DC United Kulübü, geçici teknik direktör olarak Chad Ashton ile anlaşmıştı.

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Wayne Rooney MLS ekibinin başına geçti!
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