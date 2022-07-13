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Giriş Tarihi: 13.7.2022 12:24

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray, Facundo Garces için transfer harekatında!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray, Facundo Garces için transfer harekatında!

Galatasaray, Arjantin Ligi ekiplerinden Colon forması giyen Facundo Garces'i renklerine bağlamak için transfer çalışmlarına başaldı. Arjantin basını genç oyuncu için kulübünün 7 milyon Euro bonservis bedeli istediğini iddia etti. İşte tüm detaylar...

Arjantin basınına göre Galatasaray, Colon Santa Fe formasını giyen Facundo Garces ile ilgileniyor. Haberde, "Espanyol ve Galatasaray, Facundo Garces'i takip ediyor. İtalyan kulübü Cremonese de oyuncuya ilgi gösteriyor" ifadesi kullanıldı. Yine Arjantin basını, 22 yaşındaki savunmacı için istenen bonservis bedelinin 7 milyon Euro olduğunu yazdı. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Facundo Garces, 2022 yılında Colon formasıyla 22 maça çıkarken 1 gol kaydetti.

PİYASA DEĞERİ 4.5 MİLYON EURO

Transfermarkt'a göre değeri 4.5 milyon Euro olan Garces 1.89 boyunda. Colon altyapısında yetişen Garces 2019'dan bu yana A takım kadrosunda yer alıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray, Facundo Garces için transfer harekatında!
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