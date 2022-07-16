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Giriş Tarihi: 16.7.2022 09:54 Son Güncelleme: 16.7.2022 10:08

Galatasaray Diawara için vites yükseltti! Yarım kalan transferi bitirmek istiyor...

Galatasaray Diawara için vites yükseltti! Yarım kalan transferi bitirmek istiyor...

Okan Buruk önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, orta saha oyuncusu arayışlarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, 2019 yılında Roma'ya transfer olan Amadou Diawara'yı renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. İşte tüm detaylar...

Orta sahaya takviye için listedeki isimlerden biri olan Amadou Diawara, kulübü Roma tarafından kampa götürülmedi.

İtalyan ekibinin Portekiz'de yapacağı kampın kadrosuna teknik direktör Jose Mourinho, Gineli orta sahayı dahil etmezken başkent ekibinin bu oyuncudan 5 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi var.

2019'da Napoli'den 21 milyon Euro bedelle alınan 24 yaşındaki futbolcunun başka talipleri de bulunuyor. G.Saray cephesi ise geçtiğimiz sezondan bu yana gündemde olan 24 yaşındaki oyuncunun işini bu kez bitirmek istiyor.

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Galatasaray Diawara için vites yükseltti! Yarım kalan transferi bitirmek istiyor...
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