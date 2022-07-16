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Giriş Tarihi: 16.7.2022 13:02

Trabzonspor'da, eski kaleci Yavuz Aygün gündeme geldi

İHA
Trabzonspor’da, eski kaleci Yavuz Aygün gündeme geldi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, kaleci Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un takımdan ayrılmasının ardından bir dönem bordo-mavili takımın formasını giyen kaleci Yavuz Aygün ismi gündeme geldi.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Kranj kentinde sürdüren Trabzonspor, bir yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Karadeniz ekibinin önümüzdeki günlerde transferde hareketli günler yaşaması bekleniyor.

Stoper bölgesine yapacağı transfer konusunda son görüşmelerini gerçekleştiren bordo-mavililer, Erce kardeşler ve Arda Akbulut'un takımdan ayrılmasından sonra Uğurcan Çakır'a alternatif olabilecek isimler üzerinde duruyor. Bir dönem Trabzonspor forması giyen kaleci Yavuz Aygün gündeme geldi.

Bordo-mavili takımın altyapısından yetişen, dönemin formda ismi kaleci Onur Recep Kıvrak ile aynı dönemde takımda yer alması nedeniyle forma şansı bulamayan Yavuz Aygün, daha sonra Göztepe, Yeni Orduspor, Boluspor ve Fatih Karagümrük takımlarda görev aldı. Son olarak Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük takımında sözleşmesi sona ermesiyle serbest statüde yer alan 26 yaşındaki oyuncu alternatifli kadro planlaması yapan eski takımı Trabzonspor'un gündemine geldi.

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Trabzonspor'da, eski kaleci Yavuz Aygün gündeme geldi
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