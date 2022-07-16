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Giriş Tarihi: 16.7.2022 22:37

Trabzonspor'da Gervinho ile yollar ayrıldı! Yeni takımı belli oldu...

DHA
Trabzonspor’da Gervinho ile yollar ayrıldı! Yeni takımı belli oldu...

Trabzonspor, geçen sezon transfer edilen ve uzun süren sakatlığı nedeniyle verin alınamayan Gervinho ile karşılıklı olarak yolları ayırdı. Gervinho, Yunanistan ekibi Aris'e transfer oldu.

Trabzonspor'da 35 yaşındaki sol kanat oyuncusu Gervinho ile yollar ayrıldı. Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bordo mavili kulüp Gervinho'ya sözleşme fesih bedeli olarak 10 taksit halinde 1 milyon 100 bin Euro ödeme yapacak.

KARŞILIKLI VEDA

Yeni sezon kadrosunda düşünülmediği için kamp kadrosuna dahil edilmeyen oyuncu, Yunanistan ekibi Aris Selanik ile anlaşma sağladı. Yeni takımıyla görüşmek için Yunanistan'a giden Fildişi Sahilli oyuncu sosyal medya hesabından bordo mavililere veda etti. Gervinho veda mesajında, "Trabzonspor ailesine bu deneyim için teşekkür ederim. Sakatlandığım dönemde tüm taraftarlardan sevgi dolu mesajlar aldım. Her zaman kalbimde olacaksınız. Gelecek sezon sizi takip edeceğim. Umarım arka arkaya şampiyon olursunuz" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Kulübü de mesaj yayınlayarak, "Gervinho'ya kulübümüz için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" sözleriyle oyuncuya veda etti.

29 HAFTA MAÇA ÇIKMADI

Trabzonspor'a geçen sezon başında transfer olan sol kanat oyuncusu, 4 kez UEFA Konferans Ligi, 9 kez de Süper Lig'de bordo mavili formayı terletti. 35 yaşındaki oyuncu, ligin 2'nci haftasında oynanan Demirgrup Sivasspor maçında sakatlanıp 2 hafta maça çıkamamıştı. Gervinho sonrasında ligin 11'nci haftasında oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde çapraz bağları kopması nedeniyle sezonu kapatmıştı. Uzun süren sakatlığı nedeniyle verim alınamayan oyuncu Süper Lig'de toplam 29 karşılaşmayı kaçırdı.

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Trabzonspor'da Gervinho ile yollar ayrıldı! Yeni takımı belli oldu...
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