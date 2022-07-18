Beşiktaş’ın eski yıldızı Domagoj Vida, Al-Ettifaq yolcusu!

Beşiktaş ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Domagoj Vida'nın gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merak ediliyordu.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre bonservisi elinde bulunan Domagoj Vida, Al-Ettifaq ile anlaşmaya vardı.

MARSILYA İDDİASI

Tecrübeli stoperin ismi Beşiktaş'tan ayrıldığından bu yana çeşitli Avrupa takımları ile anılıyordu. Geçtiğimiz haftalarda Monza, Sampdoria ve teknik direktörlük görevine Igor Tudor'u getiren Marsilya'nın futbolcuyla ilgilendiği iddiaları gündeme gelmişti.

2018 yılında Beşiktaş'a transfer olan 33 yaşındaki savunma oyuncusu Siyah-Beyazlı forma ile 165 maçta görev yapmış ve 16 kez de gol atma başarısı göstermişti.