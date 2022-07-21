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Giriş Tarihi: 21.7.2022 12:42

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den Gustavo Henrique hamlesi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Gustavo Henrique hamlesi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Stoper arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, Nino ihtimallerinin düşmesiyle Flamengo forması giyen Gustavo Henrique’ye yöneldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Dinamo Kiev ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılması durumunda yerine gelecek isim için çalışmalarını sürdürüyor.

KANARYA GUSTAVO HENRIQUE İLE İLGİLENİYOR

Hürriyet'in haberine göre; takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kim MinJae'nin yerine stoper arayan Fenerbahçe'nin Flamengo'da forma giyen Gustavo Henrique'ye talip olduğu iddia edildi.

NINO OLMADI

Brezilya basınında yer alan haberde, sarı lacivertlilerin, Fluminense'de oynayan Nino için 8 milyon Euro talep edilmesi üzerine Gustavo Henrique'ye yöneldiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'un, Flamengo'da çalıştığı dönemde verdiği tavsiye doğrultusunda transfer edilen futbolcunun 2023 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den Gustavo Henrique hamlesi
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