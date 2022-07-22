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Giriş Tarihi: 22.7.2022 11:18 Son Güncelleme: 22.7.2022 11:19

Fenerbahçe, Boavista'dan sol bek Yanis Hamache'yi transfer etmek istiyor

Fenerbahçe, Boavista’dan sol bek Yanis Hamache’yi transfer etmek istiyor

Transferde son olarak Joao Pedro'yu kadrosuna katan Fenerbahçe, sol bek takviyesi için de harekete geçti. Sarı-Lacivertliler'in gündemine son olarak Boavista forması giyen Cezayirli Yanis Hamache geldi.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de, transfer harekatı da devam ediyor. Son olarak kadrosuna Joao Pedro'yu katan sarı-lacivertliler, bu kez de sol bek takviyesi için kolları sıvadı.

Şimdiye kadar sol bek için Pezzella ve Welington için girişimde bulunan sarı-lacivertliler için yeni bir iddia ortaya atıldı. Gündeme gelen isim bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği Yanis Hamache oldu.

NANTES VE MONTPELLIER DE PEŞİNDE
Portekiz ekibi Boavista'da forma giyen 23 yaşındaki Cezayirli oyuncu; Zürih, Nantes ve Montpellier'in de radarında. Hamache geçtiğimiz sezon 31 maçta oynayıp, 4 gol ve 5 asist üretti. Kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Hamache'nin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro...

YANIS HAMACHE KİMDİR?
13 Temmuz 1999 tarihinde Marsilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Fransız ekibi Nice'te başladı. 2020 yılında Nice'ten Portekiz temsilcisi Boavista'ya transfer oldu. 22 yaşındaki futbolcunun boyu 1.77... Sol bek mevkisinde forma giyen Hamache, orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. Genç futbolcu, A Milli Takım tercihini Cezayir'den yana kullandı.

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Fenerbahçe, Boavista'dan sol bek Yanis Hamache'yi transfer etmek istiyor
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