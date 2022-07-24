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Giriş Tarihi: 24.7.2022 14:39

Fenerbahçe'de Arda Güler, Jorge Jesus'un elini öptü

AA
Fenerbahçe’de Arda Güler, Jorge Jesus’un elini öptü

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında karşılaşacağı Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler, 68. yaşını kutlayan teknik direktör Jorge Jesus'un elini öptü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Ardından sahaya geçen futbolcuların, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmaları yaptığı aktarıldı. Pas çalışmasıyla süren idmanın taktiksel ve bireysel hazırlıklarla tamamlandığı kaydedildi. Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in tedavilerine devam edildiği ifade edildi. Fenerbahçe, yarın Ülker Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

JORGE JESUS 68 YAŞINDA
Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus, 68. yaşını kutladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün teknik direktörümüz Jorge Jesus'un doğum günü. İyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, genç futbolcu Arda Güler'in, Jesus'un doğum gününü el öperek kutladığı bir video da kulüp tarafından paylaşıldı.

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Fenerbahçe'de Arda Güler, Jorge Jesus'un elini öptü
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