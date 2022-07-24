Haris Seferovic, Galatasaray’ı tercih etme nedenini açıkladı

Kasımpaşa ile oynadıkları ve 2-1 kazandıkları hazırlık maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Seferovic, müsabakaya istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "İlk 10-15 dakika iyi değildik fakat sonra daha iyi oynadık ve bizim için güzel bir maçtı. Biz 1-0 yaptıktan sonra rakip beraberliği yakaladı. Bizim için önemli olan kazanmaktı ve kazandık. Şimdi neler yaptığımızı analiz edeceğiz. İki hafta daha iyi hazırlanacağız ve sezona iyi bir şekilde başlayacağız." diye konuştu.

Haris Seferovic, karşılaşmada taraftarların kendisine verdiği destekle ilgili, "Onlara teşekkür ediyorum. Beni çok güzel karşıladılar. Umarım onları mutlu edebilirim ve daha iyi atmosferlerde karşılaşırız." ifadelerini kullandı.