Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Haris Seferovic, Galatasaray'ı tercih etme nedenini açıkladı
Giriş Tarihi: 24.7.2022 23:07 Son Güncelleme: 24.7.2022 23:09

Haris Seferovic, Galatasaray'ı tercih etme nedenini açıkladı

AA
Haris Seferovic, Galatasaray’ı tercih etme nedenini açıkladı

Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, iyi bir takıma sahip olduklarını ve iyi işler yapacaklarına inandığını söyledi.

Kasımpaşa ile oynadıkları ve 2-1 kazandıkları hazırlık maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Seferovic, müsabakaya istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "İlk 10-15 dakika iyi değildik fakat sonra daha iyi oynadık ve bizim için güzel bir maçtı. Biz 1-0 yaptıktan sonra rakip beraberliği yakaladı. Bizim için önemli olan kazanmaktı ve kazandık. Şimdi neler yaptığımızı analiz edeceğiz. İki hafta daha iyi hazırlanacağız ve sezona iyi bir şekilde başlayacağız." diye konuştu.

Haris Seferovic, karşılaşmada taraftarların kendisine verdiği destekle ilgili, "Onlara teşekkür ediyorum. Beni çok güzel karşıladılar. Umarım onları mutlu edebilirim ve daha iyi atmosferlerde karşılaşırız." ifadelerini kullandı.

İsviçreli futbolcu, bu sezonki gol hedefiyle ilgili bir soru üzerine, "Bir rakam vermek istemiyorum çünkü bu baskı oluşturacak bir şey. Önemli olan kimin gol attığı değil, takımın kazanıyor olmasıdır. Takım olarak hareket etmek önemli. İyi bir takımımız var, iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Burada benim takıma adapte olmam önemli. Bugünkü maç bence kötü değildi. İki haftamız daha var. Önemli olan üç puan. Bunun için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Seferovic, maçtan sonra taraftarların isteği üzerine "üçlü" çektirmesiyle ilgili soruya, "Benim için özel bir deneyimdi. Burada güzel bir şey var. Umarım buna kısa sürede kendimi adapte ederim." yanıtını verdi.

Haris Seferovic, Galatasaray'ı tercih etmesiyle ilgili soru üzerine ise "Galatasaray'ın ismini, başarılarını, tarihini herkes biliyor. Türkiye'nin en büyük takımı. Dolayısıyla Galatasaray istediği zaman benim için seçenek oydu. Burada son sezon ne olduğu önemli değil. İyi bir şekilde hazırlanacağız ve bu sezon başarılara imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Maaş farkı ne zaman yatacak? Tabloya bak öğren! 'Maaş farkları ne zaman ödenecek' sorusu SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi ile netleşti
Maaş farkı ne zaman yatacak, bu ay mı, ne kadar ödenecek? 2022 Temmuz zamlı maaşlar, memur ve emekli maaş farkları ayın kaçında yatacak?
Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? e-Devlet ile Aile Destek Programı başvuru ekranı 2022 450, 550, 600 TL yardım verilecek!
YKS tercihleri ne zaman başlıyor, ayın kaçında? ÖSYM 2022 YKS üniversite tercihleri nasıl ve nereden yapılır? ÖSYM ile 2022 YKS tercih kılavuzu
Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı canlı yayın izle!
Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü tedavisi nedir,iyileşir mi? DSÖ'den acil durum açıklaması!
Starlink uyduları nedir, nerede, ne işe yarar, amacı ve özellikleri neler? Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait Starlink uyduları Türkiye'den görüldü!
HDP'li Pervin Buldan'dan Meral Akşener için bomba sözler: Adaylıktan neden çekildiği belli oldu!
LGS lise tercih sonuçları sorgulama ekranı: MEB ile 2022 LGS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? 450 TL-600 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? e Devlet sorgulama
ARKADAŞINA GÖNDER
Haris Seferovic, Galatasaray'ı tercih etme nedenini açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA