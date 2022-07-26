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Giriş Tarihi: 26.7.2022 09:54 Son Güncelleme: 26.7.2022 10:06

MKE Ankaragücü Süper Lig'de devrim yaptı

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
MKE Ankaragücü Süper Lig’de devrim yaptı

Türkiye'nin en fanatik taraftar kitlelerinden birine sahip olan MKE Ankaragücü hem kendi içinde hem de Süper Lig'de devrim yaptı. Ankaragücü'nün "Gecekondu" olarak isimlendirilen fanatik taraftarlarından artık bir kadın sorumlu. Gülsel Yılmaz, aynı zamanda süper ligde taraftarlardan sorumlu ilk kadın yönetici oldu.

Türkiye'nin en fanatik taraftar kitlelerinden birine sahip olan MKE Ankaragücü hem kendi içinde hem de Süper Lig'de devrim yaptı. Ankaragücü'nün "Gecekondu" olarak isimlendirilen fanatik taraftarlarından artık bir kadın sorumlu. Gülsel Yılmaz, aynı zamanda süper ligde taraftarlardan sorumlu ilk kadın yönetici oldu.

YÖNETİM YENİLENDİ

Süper Lige tekrar "merhaba" diyen Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü, Faruk Koca başkanlığında yeni bir yönetim kurdu. Yeni dönemde yönetimde 3 kadının yer alması dikkat çekti. Zeynep Karamancı, Gülsel Yılmaz ve Berna Erbilgin, Ankaragücü'nde yönetime giren ilk kadınlar oldu.

Yeni yönetim farklı bir uygulamaya daha giderek taraftar sorumlusu olarak Gülsel Yılmaz'ı seçti.

Bilsel, 36 yaşında, bekar ve özel sektörde yönetici olarak çalışıyor. Hayatı boyunca hep sporla iç içe olmuş, lisanslı bir atletizm hakemi.



GECEKONDU'NUN ABLASI

Bilsel, "Gecekondu" başta olmak üzere fanatik taraftar kitleleri ile anlaşmakta zorluk çekmeyeceğini belirterek, "Ateşli taraftarımız aslında çok saygılı. Bize abla olarak bakıyorlar. O da özeni ve dikkati getiriyor. Ablalık ilişkisine güveniyorum" dedi.

Bilsel, Abidinpaşa semtinde mahalle kültürü ile büyüdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Aslında dışarıdan bakıldığında ilk planda belki bir kadın yöneticinin Ankaragücü taraftar sorumluluğunu nasıl yapacağına dair ön yargılar olsa da şuan için taraftar gruplarımızla uyumlu bir çalışma yürütüyoruz."

GÜCÜN ARMANDA ŞEHİR ARKANDA

Bilsel, yeni sezona "Gücün Armanda Şehir Arkanda" sloganı ile başlayacaklarını belirterek, "Ankara ile birlik olup 112 yıllık İmalat-ı Harbiye'yi hak ettiği yere taşımak istiyoruz" mesajını verdi.

DAHA FAZLA KADIN VE ÇOCUK

Bilsel, hedeflerinin ise takımlarının maçlarını izlemek için daha fazla kadın ve çocuğun tribünlere gelmesi olduğunu vurguladı.

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MKE Ankaragücü Süper Lig'de devrim yaptı
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