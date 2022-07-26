Beşiktaş'ın geçtiğimiz ay yaptığı Tayfur Bingöl girişimi Alanyaspor'un 2 milyon Euro'luk talebi sonrası rafa kalkmıştı. Ancak Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferinin ardından sol beke takviyeyi zorunlu olarak gören siyah-beyazlılar, operasyonu tekrar başlattı. İlk teklifinde Akdeniz ekibine sadece oyuncu takası öneren Beşiktaş, bu kez 29 yaşındaki futbolcu için 10 milyon TL bonservis + 1 futbolcu teklif edecek. Tayfur'dan da istekli tavır göstermesi ve Alanyaspor'un inadını kırmakta rol oynaması istendiği gelen haberler arasında.

IRAKLI MOHANAD JEAHZE DE MASADA



Sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İsveç ekibi Hammarby forması giyen Iraklı Mohanad Jeahze için de teklif yaptı. Hammarby'ın 2 milyon Euro bonservis bedeli istediği ancak Kartal'ın, bu rakamı indirmek için pazarlık yaptığı öğrenildi. Devam eden sezonda 13 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu 1 gol atıp, 6 asist yaptı.