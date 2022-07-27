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Giriş Tarihi: 27.7.2022 11:06

Beşiktaş, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ve Espanyol'dan Vargas'ı istiyor

Beşiktaş, Sivasspor’dan Uğur Çiftçi ve Espanyol’dan Vargas’ı istiyor

Beşiktaş, Rangers'e giden Rıdvan Yılmaz’ın yerini Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile doldurmak istiyor. Siyah-Beyazlılar ayrıca, geçen sezonu Adana Demirspor’da geçiren Matias Vargas için de Espanyol ile görüşüyor.

Yeni sezon öncesi Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien İsmael'in verdiği rapor doğrultusunda yönetim çalışmalarını sürdürüyor. Rıdvan Yılmaz'ın ayrılmasının ardından sol beki yerli bir oyuncu ile takviye etmek isteyen siyah beyazlıların gündemindeki isim Uğur Çiftçi.

Sivasspor ile sözleşmesi geçen ay 2027'ye kadar uzatılan 30 yaşındaki futbolcu için kulübü ile temasa geçen Beşiktaş'ın şartlarını sorduğu öğrenildi. Sivas'ın yanıtınına göre Kartal hamlesini yapacak.

VARGAS 18 GOLE KATKI VERDİ
Sol bekin yanı sıra Beşiktaş'ta kanat için de arayışlar sürüyor. Burada öne çıkan oyuncuların başında geçen sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren Matias Vargas bulunuyor. Akdeniz ekibi ile çıktığı 36 lig maçında 5 gol, 13 asistle 18 gole direkt katkı veren Arjantinli futbolcu sözleşmesi sona erince Espanyol'a geri döndü.

Süper Lig'i tanıması bu oyuncunun ismini öne çıkarırken Beşiktaş yönetimi, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için görüşmeleri sürüyor. (Hürriyet)

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Beşiktaş, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ve Espanyol'dan Vargas'ı istiyor
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