Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de sol bekte rota Jonatan'a döndü
Giriş Tarihi: 27.7.2022 11:01

Fenerbahçe'de sol bekte rota Jonatan'a döndü

Fenerbahçe’de sol bekte rota Jonatan’a döndü

Sol bek transferinde Giuseppe Pezzella'dan sonuç alamayan Fenerbahçe, rotayı Jorge Jesus'un yakından tanıdığı Santoslu Felipe Jonatan'a çevirdi.

Kadrosuna mutlaka bir sol bek daha katmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine ilk olarak Giuseppe Pezzella gelmişti. Ancak Pezzella için kulübü Parma ile şu ana kadar ortak noktada buluşulamadı.

Bu yüzden Sarı-Lacivertliler rotayı, Jorge Jesus'un yakından tanıdığı Brezilya futbolundan Felipe Jonatan'a çevirdi. Alınan bilgiye göre Santos'ta oynayan 24 yaşındaki sol bekin, bu pozisyon için 1 numaralı hedef haline geldiği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ 2025'E KADAR DEVAM EDİYOR
Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Felipe Jonatan'ın Santos ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Brezilyalı futbolcu, sol bekin yanı sıra, sol kanat ve orta sahada da forma giyebiliyor. (Fanatik)

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih kılavuzu 2022! Üniversite tercihleri başlıyor! ÖSYM YKS tercih robotu 2022 ile üniversite tercihi nasıl ve nereden yapılır, adayların kaç tane tercih hakkı var?
Değeri tam 828 milyon! Oyuncu Sibel Turnagöl'ün eşi Mehmet Çelik'ten "Arsama çöktüler" ihbarı!
SON DAKİKA: Maaş farkları için Bakanlıktan açıklama geldi! Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni ödeme takvimi belli oldu! Emekli Sandığı maaş farkı için de tarih netleşti
Sigara fiyatları güncel liste: 27 Temmuz bugün sigaraya zam geldi mi, ne kadar? Sigara zammı ile JTİ, BAT, Philip Morris marka paketler ne kadar oldu?
SON DAKİKA | FETÖ, Necip Hablemitoğlu ve Güven çifti suikastlarını işte böyle karartmış!
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2022! İşte YÖK ATLAS ile önlisans (2 yıllık) ve lisans (4 yıllık) 2022 üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları
YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor? 2022 ÖSYM YKS tercih robotu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?
YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ ile otomobil fiyatları düşecek mi, araçlara indirim gelecek mi, ne kadar gelir? 2022 araçlarda ÖTV indirimi ve düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları son durum
YKS tercih yapma ekranı ÖSYM AİS giriş! YKS tercih kılavuzu 2022 ile üniversite tercihi nasıl yapılır, son gün ne zaman?
Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2022: e-Devlet ile Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatırılacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de sol bekte rota Jonatan'a döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA