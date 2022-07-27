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Giriş Tarihi: 27.7.2022 13:26

Kosovalı futbolcu, Eros Grezda Manisa FK'ya transfer oldu

İHA
Kosovalı futbolcu, Eros Grezda Manisa FK’ya transfer oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Kosovalı hücum oyuncusu Eros Grezda’yı kadrosuna kattı. Hedefleri olan bir kulübe geldiğini belirten Grezda, “Manisa Futbol Kulübü’nü hak ettiği yer olan Süper Lig’e hep birlikte taşıyacağız” dedi.

Manisa Futbol Kulübü, Kosovalı hücum oyuncusu Eros Grezda ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Eros Grezda, "Manisa Futbol Kulübü gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Projeleri olan güzel bir kulüpteyim. İnşallah Manisa Futbol Kulübü'nü hak ettiği yer olan Süper Lig'e hep birlikte taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Aktan: "Grezda, Süper Lig yolunda bize katkı sağlayacaktır"

Eros Grezda transferinin takıma hayırlı olmasını dileyen Başkan Aktan ise, "Manisa Futbol Kulübü olarak transferde planlayarak ve doğru adımlar atarak ilerlemek istiyoruz. Yavaş yavaş transferlerimizi yapıyoruz. Bugün de değerli bir oyuncu olan ve bize katkı sağlayacağına inandığımız Eros Grezda'yı takımımıza dahil ettik. Bu sezon iddialı bir takım olacağız. Hedefimiz tabi ki bir üst lige çıkmak olacak ama bunu yaparken de kulübümüzü borçlandırmak istemiyoruz. Bu nedenle bütçemize göre hareket ediyoruz. Güzel bir kulüp olduk ve bunu sürdürmek istiyoruz. Eros Grezda'ya Manisa Futbol Kulübü formasıyla başarılar diliyorum. Süper Lig yolunda bize katkı sağlayacaktır. Bu anlamda kendisine güveniyoruz" diye konuştu.

Eros Grezda kimdir?

Manisa Futbol Kulübünün yeni transferi Eros Grezda 1995 yılında Kosova'nın Yakova kentinde dünyaya geldi. Futbola GAK 1902 altyapısında başlayan tecrübeli oyuncu, 2013-2014 sezonunda Slovenya ekibi Aluminij takımına transfer oldu. Daha sonra bir diğer Slovenya takımı Zavrc'a transfer olan Grezda, 2015-2016 sezonunda Hırvatistan ekibi Lokomotiva Zagreb'e imza attı. 2018-2019 sezonunda Osijek takımındaki performansıyla dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu, İskoçya devi Glasgow Rangers'a transfer oldu. Daha sonra Osijek'e dönen Grezda, geçtiğimiz sezon Hırvatistan 1. Lig ekibi Sibenik'te forma giydi. Kariyerinde 201 resmi maçta forma giyen Kosovalı oyuncu 36 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.

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Kosovalı futbolcu, Eros Grezda Manisa FK'ya transfer oldu
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