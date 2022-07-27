Son dakika haberleri: Valerien Ismael'e flaş sistem eleştirisi! 'Bizde işlemez"

MHK ARIZAYI GİDERMELİ!

MHK, hakemlerin hibrit sistem ile atanacağını açıkladı. Başkan Sabri Çelik'in bu sözleri için yorumunuz nedir?

Hakemlerin nasıl atandığı değil, düdüklerini hangi nefesle çaldıkları önemli. İki sezondur skandallar yaşandı. Normal olmayan kararlar vardı. VAR hakemlerinin bazıları kararlarını takımına göre verdi. Algoritmanın nasıl yorumlandığı önemli. Hakemleri puanlarına göre mi belirleyecekler, tecrübelerine veya yönlendirilme zaaflarına göre mi? Geçen sezondaki "arızalı" hakemlerle sezona başlarlarsa bu ligin anlamı kalmaz.

BAŞKA STOPERE İHTİYAÇ YOK

Fenerbahçe'nin yeni aldığı stoper Henrique İstanbul'a geldi. Daha iyi bir stoper şart mı?

Kim Min-Jae gitti ama kadroda geniş bir stoper havuzu da var. Güven endeksi düşük olsa da yeni transfer doğru bir planlama gerektiriyor. Gustavo Henrique stil olarak "Hava Kuvvetleri Komutanı..." İyi bir sağ ayağı var. Karşılayan stoper, bekleyen değil. Forma rekabetinde ciddi şekilde var olacaktır. Arao'nun da stoper oynadığını biliyoruz. Bu tabloda başka bir oyuncuya ihtiyaç yok gibi gözüküyor.