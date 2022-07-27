Son dakika haberleri: Valerien Ismael'e flaş sistem eleştirisi! 'Bizde işlemez"

Beşiktaş üçlü sistemde bir türlü istediği sonuçları alamıyor. Valerien İsmael ısrarcı. Bu sistemde oynamaya devam ederse başarılı olabilecek mi?
Valerien İsmael'i, Vitor Pereira'ya çok benzetiyorum. Maceracı bir teknik adam. Yüksek tempo ve nabızla oynamak istiyor. İki planı var; 'Baskı yapıp topu kapacağız, kapamazsak faul yapıp geriye yerleşeceğiz.' Bu şampiyon takım oyunu değil. Maç kazandırır, göze de hoş gelir ama bizim ligde kapanan takımlara karşı farklı oyun setleri ve planlar da gerekiyor. Ligin 10. haftasında, artık bu soruyu tartışmayız. Tek bir açık kapı var; Beşiktaş taraftarı ve yönetimi bu sezonu yapılanma olarak kabul edip, gelecek sezonların hazırlığı gibi görürse...
İKİ 6 NUMARADAN VAZGEÇMEZ
Jorge Jesus'un ilk maçtan farklı bir 11 ile sahaya çıkmasını bekliyor musunuz? Hücum hattında kimler oynayabilir?
Umarım yapmaz. Stratejisi farklı bir karşılaşma çünkü. Daha çok tehdit etmeli ve korkutmalı rakibini. İki 'altı numaradan' vazgeçmez. Ama ön taraftaki oyuncu karakteriyle oynayacaktır. Mesela, Bruma veya Emre Mor'u ilk 11'de görebiliriz. Süper Lig'deki birçok takım, bugünkü Dinamo Kiev gibi oynayacak. Ve bu gecede tüm oyuncular sahada olmak isteyecektir. Hem lig serüveninin ön sınavına çıkacaklar hem de çözüm üretme kapasitelerini test edecekler.
MHK ARIZAYI GİDERMELİ!
MHK, hakemlerin hibrit sistem ile atanacağını açıkladı. Başkan Sabri Çelik'in bu sözleri için yorumunuz nedir?
Hakemlerin nasıl atandığı değil, düdüklerini hangi nefesle çaldıkları önemli. İki sezondur skandallar yaşandı. Normal olmayan kararlar vardı. VAR hakemlerinin bazıları kararlarını takımına göre verdi. Algoritmanın nasıl yorumlandığı önemli. Hakemleri puanlarına göre mi belirleyecekler, tecrübelerine veya yönlendirilme zaaflarına göre mi? Geçen sezondaki "arızalı" hakemlerle sezona başlarlarsa bu ligin anlamı kalmaz.
BAŞKA STOPERE İHTİYAÇ YOK
Fenerbahçe'nin yeni aldığı stoper Henrique İstanbul'a geldi. Daha iyi bir stoper şart mı?
Kim Min-Jae gitti ama kadroda geniş bir stoper havuzu da var. Güven endeksi düşük olsa da yeni transfer doğru bir planlama gerektiriyor. Gustavo Henrique stil olarak "Hava Kuvvetleri Komutanı..." İyi bir sağ ayağı var. Karşılayan stoper, bekleyen değil. Forma rekabetinde ciddi şekilde var olacaktır. Arao'nun da stoper oynadığını biliyoruz. Bu tabloda başka bir oyuncuya ihtiyaç yok gibi gözüküyor.
EMRE BASKIYI KALDIRAMADI
Emre Akbaba Galatasaray'ın on numara ihtiyacını görür mü yoksa oraya bir oyuncu şart mı?
Türkiye'nin en yetenekli oyuncularından Emre ama bu sorumluluğu kaldıramadı. Beklentiler büyük, performans düşük olunca baskı da arttı ve baş edemedi. Şimdi Oliveira ile birlikte bu görevi üstlenecek. Yine de takımın sorunlarla beş etmesi, "10 numaradan" ziyade, bir "altı numaraya", iyi bir defansif orta sahaya bağlı.
O DOSYA ÇEKMECEDEN ÇIKMAZ
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi göreve geleli 1 ay olduğunu ifade etti ve Fenerbahçe'nin bekleyen şampiyonluk dosyası için kurallar ne diyorsa onu yapacaklarını söyledi. Yorumunuz nedir?
Mehmet Büyükekşi bir yıl görev yapacak. Hiçbir riskli karar almadığı gibi, kulüpler ne istiyorsa önünü açtı. Bu kısa sürede Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğunu onaylayacak cesareti olsa bile, tepkileri göze alamaz. "Kurallar" diye cümleye başlamışsa bilin ki o dosyalar çekmeceden çıkmaz.
TAKIM OYNAMAZSA TARAFTAR MAÇI ALIR
Fenerbahçe bugün Dinamo Kiev ile rövanş maçına çıkacak. Yüzde 100 tur atlar diyor musunuz?
Zor bir takıma karşı oynadıkları ilk maçta tuzağa düşmediler. Aslında Lucescu iyi plan yapmıştı. 30 faul yaptırdı takımına, Fenerbahçe'nin temposunu düşürdü, pas ahengi yakalamasını engelledi. Bu faullerin hiçbirini de ceza alanına yakın yaptırmadı. Bu maçta da işi penaltılara kadar götürmek isteyecek. Bu kez işleri değiştirecek 50 bin taraftar olacak. Kısacası takım oynamasa, taraftar maçı alır. Öyle bir gece yaşanacak Kadıköy'de. Sezonun galasını yapacaklar. Dinamo Kiev maçı, Jesus'un, eski ve yeni tüm oyuncuların hangi kulübe geldiklerinin farkına varmalarını sağlayacak.
TRABZONSPOR'UN UYANMASI LAZIM
Trabzonspor hazırlık maçlarında iyi sonuçlar alamadı. Bir telaş var sanki. Oysa herkesin hemfikir olduğu konu, iyi bir kadrosunun olduğu. Abdullah Avcı da ısrarla sağ stoper istiyor. Trabzonspor'daki panik için yorumunuz nedir?
Trabzonspor takımının vücut dili iyi değil. Öyle tuttuğunu koparan, çok isteyen, gözleri kararmış bir takım yok sahada. Zaten Abdullah Avcı da son açıklamalarında 'Yeni hedef, yeni konsantrasyon' diyerek durumun altını çizdi. Şampiyonluk, oyuncuların hırsını da bitirmiş sanki. Ben Şampiyonlar Ligi kuraları öncesinde takımda bazı kadro dışıların olmasını sürpriz saymam. Kadronun uyanması lazım.