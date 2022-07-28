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Giriş Tarihi: 28.7.2022 10:00 Son Güncelleme: 28.7.2022 10:11

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor! Vladimir Putin tezahüratı sonrası...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya Fenerbahçe’yi konuşuyor! Vladimir Putin tezahüratı sonrası...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 2-1 yenilerek elenen Fenerbahçe'de taraftarların Vladimir Putin lehine tezahürat yapması Avrupa basınının gündemine oturdu.

Fenerbahçe, çarşamba akşamı Kadıköy'de Dinamo Kiev'e 2-1'lik skorla yenilerek sadece Şampiyonlar Ligi'nden elenmedi; Ülker Stadyumu'ndaki taraftarların bir bölümünün Kiev'li bir futbolcunun abartılı gol sevincinden sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına tezahürat yapması farklı ülkelerin vatandaşlarının tepkisini çekti.

Taraftarın bir bölümünün Kiev'e tepki olarak, Ukrayna takımının ülkesini işgal emrini veren otoriter liderin adını bağırması dünya basınında da yer buldu.

Britanya tabloiti Daily Star, olayı ''utanç verici'' olarak nitelendirdi. Daily Star, sosyal medyada bazı kullanıcıların Fenerbahçe'nin UEFA müsabakalarından men edilmesi için çağrı yaptığını belirtti.

İngiliz gazetesi Daily Star Fenerbahçe taraftarlarının Putin tezahüratını " iğrenç" başlığı ile haber yaptı.

Fransız spor kanalı CNEWS ise taraftarın tezahüratını ''sürreal'' olarak nitelendirdi. Sırp haber portalı Republika da olayı ''İstanbul'da skandal'' başlığıyla gördü.

Ukrayna'nın Kyiv Independent gazetesinden gazeteci Oleksiy Sorokin, ''Fenerbahçe hem saha içinde hem de saha dışında kaybeden oldu'' değerlendirmesinde bulundu.

Twitter'da Fenerbahçe tribünlerinin Putin tezahüratı yaptığı görüntüler milyonlarca kişi tarafından izlendi; on binlerce kişi Rus liderin adını bağıran taraftarlara tepki gösterdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor! Vladimir Putin tezahüratı sonrası...
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