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Giriş Tarihi: 28.7.2022 16:46 Son Güncelleme: 28.7.2022 17:26

Son dakika: Fenerbahçe'den Putin tezahüratları hakkında açıklama

Son dakika: Fenerbahçe’den Putin tezahüratları hakkında açıklama

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den dün oynanan Dinamo Kiev maçında yapılan tezahüratlar hakkında resmi açıklama geldi. Fenerbahçe, "Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz." denildi. İşte açıklamanın tamamı...

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynadığı maçta, sarı-lacivertli taraftarların bir kısmının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahüratına ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tribünlerin bir bölümünden duyulan tezahüratın kulübü temsil etmediği ve kulübün kurumsal duruşunu yansıtmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin toplumsal ve insani konularda farkındalık oluşturmaya özen gösterdiği ve bunu bir sorumluluk olarak gördüğü vurgulanarak, "Kulübümüz savaş sürecinin başlangıcı olan 24 Şubat 2022 tarihinde bu sürece dair tepki veren ilk kulüp olmuştur. Kulübümüzün duruşunu ve değerlerini asla temsil etmeyen bu söylemin, tüm taraftarımıza mal edilmesi ve kulübümüze sorumluluk atfedilmesi adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım değildir. Geldiğimiz noktada; bu konu üzerinden hem ülkemizin hem de kulübümüzün töhmet altında bırakılmasını, yanlış anlaşılmaya sebep olacak şekilde gündem yapılmaya çalışılmasını ve konunun siyasetle ilişkilendirilmesini kınıyoruz." görüşlerine yer verildi.

Sarı-lacivertlilerin, Ukrayna'da barışa dikkat etmek ve maddi-manevi katkı sağlamak amacıyla 'Barış İçin Futbol' diyerek bu ülke temsilcisi Shakhtar Donetsk ile hazırlık maçı yaptığı hatırlatılarak, "Fenerbahçe Kulübü olarak bu konudaki duruşumuz ve sürecin ilk gününden itibaren tavrımız tüm kamuoyunun malumudur." denildi.

Dinamo Kievli oyuncuların attıkları golün ardından yaşadıkları gol sevinçlerine değinilen açıklamada, ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Dünkü maçın 58. dakikasında rakip takımın bazı oyuncularının, özellikle geçmişte ülkemizde bir takımda forma giyen yedek kalecilerinin gol sonrası sergilemiş olduğu abartılı hareketler, tribünlerin bir bölümünün galeyana gelmesine ve 120 dakika süren maç içerisinde sadece 20 saniye süren bir reaksiyona sebebiyet vermiştir. Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu gündem vesilesiyle Fenerbahçe Kulübü olarak spor ve siyasetin birbirinden her zaman ayrı tutulması gerektiği noktasındaki duruşumuzu bir kez daha tüm kamuoyuna hatırlatıyoruz."

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Son dakika: Fenerbahçe'den Putin tezahüratları hakkında açıklama
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