Son dakika: Fenerbahçe’den Putin tezahüratları hakkında açıklama

Fenerbahçe'nin toplumsal ve insani konularda farkındalık oluşturmaya özen gösterdiği ve bunu bir sorumluluk olarak gördüğü vurgulanarak, "Kulübümüz savaş sürecinin başlangıcı olan 24 Şubat 2022 tarihinde bu sürece dair tepki veren ilk kulüp olmuştur. Kulübümüzün duruşunu ve değerlerini asla temsil etmeyen bu söylemin, tüm taraftarımıza mal edilmesi ve kulübümüze sorumluluk atfedilmesi adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım değildir. Geldiğimiz noktada; bu konu üzerinden hem ülkemizin hem de kulübümüzün töhmet altında bırakılmasını, yanlış anlaşılmaya sebep olacak şekilde gündem yapılmaya çalışılmasını ve konunun siyasetle ilişkilendirilmesini kınıyoruz." görüşlerine yer verildi.

Sarı-lacivertlilerin, Ukrayna'da barışa dikkat etmek ve maddi-manevi katkı sağlamak amacıyla 'Barış İçin Futbol' diyerek bu ülke temsilcisi Shakhtar Donetsk ile hazırlık maçı yaptığı hatırlatılarak, "Fenerbahçe Kulübü olarak bu konudaki duruşumuz ve sürecin ilk gününden itibaren tavrımız tüm kamuoyunun malumudur." denildi.