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Giriş Tarihi: 30.7.2022 21:42 Son Güncelleme: 30.7.2022 21:44

Liverpool sezonu kupayla açtı! Community Shield kupasında Manchester City'yi devirdi

AA
Liverpool sezonu kupayla açtı! Community Shield kupasında Manchester City’yi devirdi

İngiltere Community Shield kupasını Manchester City'yi 3-1 yenen Liverpool kazandı.

İngiltere Premeir Lig şampiyonu Manchester City ile İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nın sahibi Liverpool, Leicester kentindeki King Power Stadı'nda Community Shield için karşı karşıya geldi.

Rakibini Trent Alexander-Arnold, Muhammed Salah ve yeni transferi Darwin Nunez'in golleriyle 3-1 mağlup eden Liverpool, kupayı 16. kez müzesine götürdü. Manchester City'nin tek golünü Julian Alvarez kaydetti.

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı gol atamadan tamamladı. Liverpool'un son golünü atan Nunez ise 59. dakikada oyuna dahil oldu.

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Liverpool sezonu kupayla açtı! Community Shield kupasında Manchester City'yi devirdi
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