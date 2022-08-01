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Giriş Tarihi: 1.8.2022 20:42

Alanyaspor, Oussama Targhalline’yi kiraladı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanyaspor, Oussama Targhalline’yi kiraladı

Türkiye Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Fransa’nın Marsilya takımından 20 yaşındaki Faslı orta saha Oussama Targhalline’yi kiralık olarak transfer etti.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bu çalışmalar kapsamında Oussama Targhalline ile kiralık olarak sözleşme imzaladık. Kendisi aynı zamanda Fas Milli Takımı'nda da forma giyen ve hocamızın da istediği bir oyuncu. Kulübümüze ve takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hem kulübümüze hem de Oussama'ya hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Oussama Targhalline ise, "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Umarım hepimiz için çok iyi bir sezon olur. Takım arkadaşlarımla birlikte hareket ederek çalışmak için şimdiden sabırsızlanıyorum. Herkese hayırlı olsun" diye konuştu. Açıklamaların ardından Oussama Targhalline, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

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Alanyaspor, Oussama Targhalline’yi kiraladı
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