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Giriş Tarihi: 3.8.2022

As kalecisi eylüle kadar oynamıyor

UĞUR ÇEM
As kalecisi eylüle kadar oynamıyor
Kopenhag, Danimarka ligini geçen sezon ilk sırada tamamlayarak 14. lig şampiyonluğunu kazanmış oldu.
İspanyol 10 numara Pep Biel, en tehlikeli oyuncuları arasında yer alıyor. Geçen sezon 47 maçta 18 kez ağları sarsarak takımın gol yükünü sırtladı.
İki sezondur teknik direkör Jess Thorup tarafından çalıştırılıyor.
Antalyaspor'dan hatırlanan Mukairu ve Alanyaspor'da forma giyen Babacar gibi tanıdık yüzler kadrosunda.
Johannesson (19 yaş), Vick (19) ve Haraldsson (19) gibi genç yetenekleriyle dikkat çeken Kopenhag, 23.7 yaş ortalamasına sahip.
As kalecisi Grabara, sakatlığından dolayı eylüle kadar kesin olmayacak. Kaleyi 32 yaşındaki Karl Johnsson koruyor. Ancak son lig maçında Viborg'dan 4 gol yemesi büyük güven sorunu ortaya çıkarıyor.

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As kalecisi eylüle kadar oynamıyor
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