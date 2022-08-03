Para yatmadan Emirhan gidemez

Süper Lig'de yeni sezonu cumartesi günü Kayserispor maçıyla açacak olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlı takımın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, gündeme ilişkin merak edilen konulara açıklık getirdi. 18 yaşındaki Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transferini değerlendiren Kazancı,dedi.Takıma yapılacak takviyelerle ilgili de bilgi veren Kazancı,derken, Sivasspor forması giyen 21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin ve kulübü ile görüştüklerini de sözlerine ekledi. Bandırmaspor'dan Philippe Keny transferini askıya aldıklarının altını çizen sportif direktör Kazancı,ifadelerini kullandı.Ceyhun Kazancı,ve artık gündemlerinde olmadığını açıklarken, Serdar Saatçı ve Ajdin Hasic'in durumuyla ilgili şunları söyledi:Valerien İsmael performansından memnun olmadığı için şu an takımda yer almıyor. Serdar'a yeni sözleşme önerdik, henüz kabul etmedi.