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Giriş Tarihi: 3.8.2022

Para yatmadan Emirhan gidemez

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Para yatmadan Emirhan gidemez

Torino ile 5 yıllık anlaşma sağlayan Emirhan İlkhan için 4.5 milyon Euro bonservis ücretinin henüz kulübün hesabına yatmadığını belirten Kazancı, 8 numara oynayabilen iki orta saha oyuncusu alacaklarını ifade etti

Süper Lig'de yeni sezonu cumartesi günü Kayserispor maçıyla açacak olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlı takımın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, gündeme ilişkin merak edilen konulara açıklık getirdi. 18 yaşındaki Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transferini değerlendiren Kazancı, "İtalyan ekibi ile temaslar sürüyor. 4,5 milyon Euro bonservis ücretini henüz yatırmadılar. Bonservis bedeli hesaba geçmeden Emirhan hiçbir yere gidemez" dedi.

KENY, N'KOUDOU'YA BAĞLI
Takıma yapılacak takviyelerle ilgili de bilgi veren Kazancı, "8 numara pozisyonunda oynayabilen iki orta saha oyuncusu düşünüyoruz. Biri yerli, biri yabancı olabilir" derken, Sivasspor forması giyen 21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin ve kulübü ile görüştüklerini de sözlerine ekledi. Bandırmaspor'dan Philippe Keny transferini askıya aldıklarının altını çizen sportif direktör Kazancı, "N'Koudou şu an takımda kalacak gibi görünüyor. Henüz bir teklif almadı. Keny'nin durumu N'Koudou'ya bağlı" ifadelerini kullandı.

SERDAR KADRO DIŞI DEĞİL
Ceyhun Kazancı, Young Boys forması giyen Christian Fassnacht'ın ise transferinin olumsuz sonuçlandığı ve artık gündemlerinde olmadığını açıklarken, Serdar Saatçı ve Ajdin Hasic'in durumuyla ilgili şunları söyledi: "Serdar kadro dışı değil. Öyle olsa Ümraniye'de değil Fulya'da çalışıyor olurdu. Valerien İsmael performansından memnun olmadığı için şu an takımda yer almıyor. Serdar'a yeni sözleşme önerdik, henüz kabul etmedi. Hasic'in de performansı yeterli görülmüyor. Stoper transferi düşünmüyoruz."

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Para yatmadan Emirhan gidemez
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