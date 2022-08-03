Para yatmadan Emirhan gidemez

Torino ile 5 yıllık anlaşma sağlayan Emirhan İlkhan için 4.5 milyon Euro bonservis ücretinin henüz kulübün hesabına yatmadığını belirten Kazancı, 8 numara oynayabilen iki orta saha oyuncusu alacaklarını ifade etti
Süper Lig'de yeni sezonu cumartesi günü Kayserispor maçıyla açacak olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlı takımın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, gündeme ilişkin merak edilen konulara açıklık getirdi. 18 yaşındaki Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transferini değerlendiren Kazancı, "İtalyan ekibi ile temaslarsürüyor. 4,5 milyonEuro bonservis ücretinihenüz yatırmadılar.Bonservis bedeli hesabageçmeden Emirhan hiçbiryere gidemez" dedi.
KENY, N'KOUDOU'YA BAĞLI
Takıma yapılacak takviyelerle ilgili de bilgi veren Kazancı, "8 numarapozisyonunda oynayabileniki orta saha oyuncusudüşünüyoruz. Biriyerli, biri yabancı olabilir" derken, Sivasspor forması giyen 21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin ve kulübü ile görüştüklerini de sözlerine ekledi. Bandırmaspor'dan Philippe Keny transferini askıya aldıklarının altını çizen sportif direktör Kazancı, "N'Koudou şu antakımda kalacak gibi görünüyor.Henüz bir teklifalmadı. Keny'nin durumuN'Koudou'ya bağlı" ifadelerini kullandı.
SERDAR KADRO DIŞI DEĞİL
Ceyhun Kazancı, Young Boys forması giyenChristian Fassnacht'ınise transferininolumsuz sonuçlandığı ve artık gündemlerinde olmadığını açıklarken, Serdar Saatçı ve Ajdin Hasic'in durumuyla ilgili şunları söyledi: "Serdar kadro dışı değil.Öyle olsa Ümraniye'de değilFulya'da çalışıyor olurdu. Valerien İsmael performansından memnun olmadığı için şu an takımda yer almıyor. Serdar'a yeni sözleşme önerdik, henüz kabul etmedi. Hasic'in de performansıyeterli görülmüyor. Stopertransferi düşünmüyoruz."