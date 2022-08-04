Kahveci tek başına Slovacko’ya denk!

9 milyon Euro piyasa değerine sahip Slovacko, kendisinden 20 kat büyük Fenerbahçe’ye kafa tutacak. UEFA listesine yazılmayan 8.5 milyon Euro’luk İrfan Can, tek başına Çek ekibine eşit
SLOVACKO 8 hazırlık maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alıp hiç yenilmedi. Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile oynadığıkarşılaşma 2-2 bitti. ÇEKYA Ligi'nde ilk hafta oynanırken Slovacko, deplasmanda Brno ile2-2 berabere kaldı. Golleri Holzer veTravnik kaydetti. Takım bumaçı 16 şut ile tamamladı. ÇEKYA Ligi'ni geçen sezon 73 puanlı lider Slavia Prag'ın 14 puan gerisinde 59 puanla 4. sırada tamamladı. 30 maçta 18 galibiyet,5 beraberlik,7 yenilgi aldı. 50 golatıp, kalesinde 30gole engel olamadı. TAKIMIN 10 numarası Sadilek,Sparta Prag'a transfer oldu. SantrforJurecka ise Slavia Prag'a gitti. SLOVACKO'nun en değerli ismi 1.2 milyon Euro ile Marek Havlik. TEKNİK direktör Svedik, genelolarak 4-2-3-1 sistemini tercih ediyor. Takımın yaş ortalaması 27. ÇEKYA temsilcisi 9 milyon Euro piyasa değerine sahip. Fenerbahçe'nin piyasa değeri ise 185 milyon Euro... Sarı- lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle oynayamayacak olan İrfan Can Kahveci ise 8.5 milyon Euro değeriyle tek başına rakibe denk.