Kahveci tek başına Slovacko’ya denk!

8 hazırlık maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alıp hiç yenilmedi. Süper Lig şampiyonuLigi'nde ilk hafta oynanırken Slovacko, deplasmandaTakım bumaçı 16 şut ile tamamladı.Ligi'ni geçen sezon 73 puanlı lider Slavia Prag'ın 14 puan gerisinde 59 puanla 4. sırada tamamladı.50 golatıp, kalesinde 30gole engel olamadı.10 numarasıen değerli ismi 1.2 milyon Euro ile Marek Havlik.direktör Svedik,Takımın yaş ortalaması 27.temsilcisi 9 milyon Euro piyasa değerine sahip. Fenerbahçe'nin piyasa değeri ise 185 milyon Euro... Sarı- lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle oynayamayacak olan İrfan Can Kahveci ise 8.5 milyon Euro değeriyle tek başına rakibe denk.