MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı'dan "pozitif futbol" mesajı

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, Süper Lig'de yeni sezon öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü'nün Spor Toto 1. Lig'de şampiyon yaparak Spor Toto Süper Lig'e taşıyan Mustafa Dalcı, yeni bir ligde olacakları için belirli bir zamana ihtiyaç duyacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Oyuncularımıza ve camiamıza güveniyoruz. Seyircimize de desteği için yüzde yüz güveniyoruz. Biraz sabırlı olmamız gerekiyor. 15 oyuncu aldık. Güçlü bir takım olduk. Coşkulu, pozitif futbol oynayan, oyuna ve topa hakim olan, sürekli gol arayan bir takım oluşturduk. Yeri geldiğinde savunmayı, yeri geldiğinde de hücumunu birlikte yapan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Modern futbol oynayan bir takım yapmaya çalışıyoruz. Kaliteli bir takımız. Genç bir takım olduğumuz için içimizde potansiyeli olan oyuncularımız da çok fazla. Sahada onları tutup kazandırmak adına 'pozitif futbolu' biraz daha sık tercih etmemiz gerekiyor. Gerçekten bu sene Ankaragücü'nde takip edilmesi gereken 4-5 oyuncu var ön plana çıkacak."

Önemli transferler yaptıklarını vurgulan Dalcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlamda sportif direktörümüz, çok değerli kardeşimizi Emre Yıldız'ın 2 senelik bir çalışması var. Kısa sürede 15-16 transfer yapmak gerçekten çok kolay bir durum değil. Biz sezona aşağı yukarı takımın yüzde 60-70'inin transferini yapıp hazırlık dönemine başladık. Burada bizim avantajımız şuydu; gerçekten olaya sahip çıkan, vizyonu ve bilgisi olan arkadaşımız işimizi kolaylaştırdı. Burada Emre kardeşimize çok teşekkür ederim. Transfer listesinin önceden hazırlanmış olması bizim işimizi kuvvetlendirdi, rahatlattı. Yani aldığımız hiçbir oyuncu tesadüf değil, daha önceden takip ettiğimiz ve sürekli kadromuzda tutmak istediğimiz ya da aramızda olmasını istediğimiz arkadaşlardan. Bizim için zor bir dönemdi ama çok şükür bunun net ve doğru bir şekilde üstesinden geldik." diye konuştu.

Konyaspor maçı hakkında

Mustafa Dalcı, sezonun ilk haftasında 8 Ağustos Pazartesi günü Konyaspor'la sahalarında oynayacakları maça da değinerek, şunları kaydetti:

"Lig nihayet bu hafta başlıyor. Kendi sahamızda, Konyaspor'la oynayacağız. Tabii Konyaspor geçen sene doğru işler yaptı, güçlü bir takımdı. Bunun da karşılığını ligde aldılar. Bu sene de doğru takviyeler yaptıklarını düşünüyorum. Güçlerine güç kattı. Seyircimiz önünde oynayacağımız Konyaspor maçında tüm gücümüzle sahada olacağız. 3 puanı almak için elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz."

Konyaspor'un Avrupa kupaları nedeniyle sezonu daha erken açtığını hatırlatan Dalcı, "3 tane 90 dakika resmi maç oynadılar. Dezavantajları şu olabilir; biraz daha yorgun çıkabilirler maça. Dolayısıyla nereden baktığınız çok önemli ama bana göre kendi sahamızda oynayacağımız için biz avantajlıyız." dedi.

Ankaragücü taraftarına da seslenen Dalcı, "Biz tüm gücümüzle sahada olacağız takım olarak. Bizim en büyük gücümüz Ankaragücü'nün taraftarıdır. Bize güç katmaları adına, herkesi o gün maça davet ediyoruz. Sonuna kadar, maçın son düdüğüne kadar bizi koşulsuz ve şartsız desteklemelerini istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.