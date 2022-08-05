Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivasspor'da futbolcuların yeni sezon forma numaraları belli oldu
Giriş Tarihi: 5.8.2022 14:28

Sivasspor'da futbolcuların yeni sezon forma numaraları belli oldu

AA
Sivasspor’da futbolcuların yeni sezon forma numaraları belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, 2022-2023 sezonunda futbolcuların kullanacakları forma numaraları belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda oynanacak tüm maçlarda Murat Paluli 2, Uğur Çiftçi 3, Aaron Appindangoye 4, Isaac Cofie 5, Dimitrios Goutas 6, Max Gradel 7, Robin Yalçın 8, Mustapha Yatabare 9, Clinton N'jie 10, Alaaddin Okumuş 13, Samba Camara 14 numaralı formayı giyecek.

Takımdaki diğer oyuncuların giyeceği forma numaralı şöyle:

Baver Kuçkar (16), Erdoğan Yeşilyurt (17), Emre Satılmış (18), Karol Angielski (19), Kerem Atakan Kesgin (20), Emre Gökay (21), Emirhan Tak (22), Fredrik Ulvestad (23), Muammer Yıldırım (25), Ali Şaşal Vural (35), Hakan Arslan (37), Ziya Erdal (58), Özkan Yiğiter (62), Muhammed Emin Ergin (77), Anıl Batın Aydın (80), Caner Osmanpaşa (88), Leke James (90), İbrahim Çam (91), Halit Çokyaşar (92), Kaan Onaran (94), Mehmet Albayrak (96), Arda Keser (97), Kubilay Eren Şahin (99). .

EN ÇOK OKUNANLAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB'den sürekli işçi (personel) alımı müjdesi! GSB personel sürekli işçi alımı 2022 başvuru şartları ve tarihleri
SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatlarına büyük indirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren...
Sigara fiyatları 5 Temmuz zamlı güncel liste: En son sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Son dakika: CHP'li Başkan Yardımcısından itiraf gibi açıklama! Dershanede mantık sorusu çıkacak dediler, full çektim
AÇIKLANDI! Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı || EGM PA 2022 bekçilik sınav sonuçları nasıl öğrenilir, nereden?
Son dakika: Cemevi saldırısının detaylarına SABAH ulaştı! Planladı, internetten araştırdı, saldırdı
KPSS sınavı ne zaman hangi tarihte yeniden yapılacak? KPSS Lisans sınavı iptal mi oldu 2022, tekrarlanacak mı, yeni sınav ne zaman?
Güncel akaryakıt fiyatları ile 5 Ağustos 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Motorine ve benzine indirim haberleri hız kazandı!
TOKİ SOSYAL KONUT başvuru tarihleri ne zaman, hangi şehirlerde olacak, başvuru şartları nelerdir? 2022 TOKİ sosyal konut projesi detayları netlik kazanıyor!
Aysun Kayacı 10 yıl sonra ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivasspor'da futbolcuların yeni sezon forma numaraları belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA