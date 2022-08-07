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Giriş Tarihi: 7.8.2022 15:49 Son Güncelleme: 7.8.2022 15:54

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Arda Güler oldu

Fenerbahçe’nin yeni 10 numarası Arda Güler oldu

Fenerbahçe'de yeni sezonda Mesut Özil'den boşalan 10 numaranın yeni sahibi belli oldu. Sarı-Lacivertli taraftarların sevgilisi olan 17 yaşındaki yetenek Arda Güler, yeni sezonda 10 numarayı giyecek.

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in Medipol Başakşehir'e transfer olmasının ardından yeni sezonda 10 numaralı formayı kimin giyeceği de belli oldu.

Kanarya'da yeni sezonda 10 numaralı formayı genç yetenek Arda Güler giyecek. Cagliari'den transfer edilen Joao Pedro ise 20 numaralı formayı giyecek.

17 yaşındaki genç oyuncu bu sezon forma giydiği 2 maçta 31 dakika sahada kaldı. Geçen sezon ise 13 maçta sahaya çıkan Güler, 3 gol ve 5 asist ile oynadı. Başarılı oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Arda Güler oldu
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