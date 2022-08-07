Fenerbahçe’nin yeni 10 numarası Arda Güler oldu

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in Medipol Başakşehir'e transfer olmasının ardından yeni sezonda 10 numaralı formayı kimin giyeceği de belli oldu.
Kanarya'da yeni sezonda 10 numaralı formayı genç yetenek Arda Güler giyecek. Cagliari'den transfer edilen Joao Pedro ise 20 numaralı formayı giyecek.
17 yaşındaki genç oyuncu bu sezon forma giydiği 2 maçta 31 dakika sahada kaldı. Geçen sezon ise 13 maçta sahaya çıkan Güler, 3 gol ve 5 asist ile oynadı. Başarılı oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.