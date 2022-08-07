Fenerbahçe’nin yeni 10 numarası Arda Güler oldu

17 yaşındaki genç oyuncu bu sezon forma giydiği 2 maçta 31 dakika sahada kaldı. Geçen sezon ise 13 maçta sahaya çıkan Güler, 3 gol ve 5 asist ile oynadı. Başarılı oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.