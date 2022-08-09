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Giriş Tarihi: 9.8.2022 12:46 Son Güncelleme: 9.8.2022 12:58

Son dakika: Trabzonspor'da ayrılık! Resmen açıklandı

Son dakika: Trabzonspor’da ayrılık! Resmen açıklandı

Trabzonspor, Berat Özdemir'in Al Ettifaq'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını ve transferin gerçekleştiğini açıkladı.

Trabzonspor'da orta saha rotasyonunda gerilere düşen Berat Özdemir, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden El İttifak'a transfer oldu. Kulüpler arasında kısa süre önce başlayan görüşmeler neticesinde milli futbolcu için 2 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %15 pay karşılığında Arap ekibiyle anlaşmaya varıldı.

Trabzonspor, Berat Özdemir için teşekkür mesajı yayınlayarak, "Berat Özdemir'e kulübümüz için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." dedi.

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Son dakika: Trabzonspor'da ayrılık! Resmen açıklandı
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