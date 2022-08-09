Son dakika: Trabzonspor’da ayrılık! Resmen açıklandı

Trabzonspor'da orta saha rotasyonunda gerilere düşen Berat Özdemir, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden El İttifak'a transfer oldu. Kulüpler arasında kısa süre önce başlayan görüşmeler neticesinde milli futbolcu için 2 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %15 pay karşılığında Arap ekibiyle anlaşmaya varıldı.
Trabzonspor, Berat Özdemir için teşekkür mesajı yayınlayarak, "Berat Özdemir'e kulübümüz için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." dedi.