TFF’den yabancı kararı

Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'nda değişikliğe gitti. Yapılan açıklamaya göre; kulüplerin A takım listesi en fazla 35 futbolcudan oluşabilecek.Kalan 21 oyuncu ise yabancı olabilecek. Ancak 14 yabancı futbolcunun üzerine eklenecek her isim için kulüpler, TFF'ye 500 bin TL ödeyecek. 21 kişilik maç kadrolarında en fazla 14 yabancı oyuncu (bir tanesi 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı ile) bulundurulabilecek.