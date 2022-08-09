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Giriş Tarihi: 9.8.2022

TFF’den yabancı kararı

TFF’den yabancı kararı

A Takım listesine 14’ü Türk olmak üzere 35 futbolcu yazılabilecek. 14 yabancının üzerine eklenecek her oyuncu için TFF’ye 500 bin TL ödenecek

Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'nda değişikliğe gitti. Yapılan açıklamaya göre; kulüplerin A takım listesi en fazla 35 futbolcudan oluşabilecek. Bu oyunculardan en az 14'ü Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip olacak. Kalan 21 oyuncu ise yabancı olabilecek. Ancak 14 yabancı futbolcunun üzerine eklenecek her isim için kulüpler, TFF'ye 500 bin TL ödeyecek. 21 kişilik maç kadrolarında en fazla 14 yabancı oyuncu (bir tanesi 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı ile) bulundurulabilecek. Bu 14 isimden en fazla 8'i aynı anda sahada yer alabilecek. A takım listesindeki yerli futbolculardan en az 4'ünün 01.01.1998 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması gerekiyor.

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TFF’den yabancı kararı
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