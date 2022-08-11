Sezonun ilk maçında Trabzonspor’a konuk olacak Hatayspor, iyi sonuç peşinde

Serkan Özbalta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligdeki ilk maçlarını geçen sezonun şampiyonu ve Süper Kupa'nın sahibine karşı oynayacaklarına dikkati çekerek, "Trabzonspor'da oyuncuların ve teknik ekibin öz güveni inanılmaz bir noktada. Bizi zor bir deplasman bekliyor." dedi.

Maça iyi hazırlandıklarını vurgulayan, Özbalta, "Sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

"Hiçbir şeyi peşinen kabul eden bir takım değiliz"

Oyuncularına güvendiğini ve lige iyi başlayacaklarına inandığını belirten Özbalta, "Hiçbir şeyi peşinen kabul eden bir takım değiliz. O güne gelindiğinde iyi hazırlanıp o müsabakaya çıkacağız. Kazanmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız." diye konuştu.

Sadece mücadele anlamında bu düşünceye sahip olmadığını anlatan Özbalta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu takımın bir oyun kültürünün olmasının gerekliliğine inanıyorum. Diğer takımlar için de böyle. Zaten o zaman da ülke futbolunu başka bir seviyeye getireceğiz. Yarış bu şekilde olursa olacak. İşte buradaki oyun kültürünü, bakış açısını geliştirme adına o gün sahada bir şeylerin fazlasını vermeliyiz diye düşünüyorum. Onun adımlarını 27 Haziran'dan beri atıyoruz. O gün de sahaya çıkarak sağlam bir şekilde takım savunmasını ve geçişlerimizi iyi yapmaya çalışacağız. Set hücumunda da birebirlerde de iyi varlık göstereceğiz. Ben inanıyorum ki o gün geldiğinde insanların huzur duyduğu bir takım olacağız."

"Oyunda bir bakış açısı geliştirmeye çalışıyoruz"

Ekibiyle, takımı en iyi yerlere getirme uğraşı içinde olacaklarını vurgulayan Özbalta, Hatayspor'un Süper Lig'de geçirdiği iyi sezonları daha da yukarı çekmeye çalışacaklarını dile getirdi.

"İki senedir sezonu iyi geçiren bir Hatayspor camiası var." diyen Özbalta, "Biz bunun üzerine oyunda bir bakış açısı geliştirmeye çalışıyoruz. Buraya transfer edilirken amaçlarımızdan birisi buydu. Çok zeki bir başkanımız var. Yönetim kurulumuzdaki insanlar donanımlı insanlar. Bunlar bunu görebiliyorlar. Buradaki bakış açısının değişmesini istiyorlar. Önceki bakış açısı da çok iyiydi. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bir yerden bir yere geçişler olur ve bu geçişlerin devamı getirilmesi lazım. Zihinsel anlamda getirilmesi lazım. Bizden de bence bunu istiyor kulüp. Biz oyunda bakış açısını değiştirmek istiyoruz ve bunu taraftarlarla yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.