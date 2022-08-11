Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu yarın başlayacak
Giriş Tarihi: 11.8.2022 11:33

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu yarın başlayacak

AA
Spor Toto 1. Lig’de 2022-2023 sezonu yarın başlayacak

2022-2023 sezonu heyecanı yarınki Altay-Yılport Samsunspor müsabakasıyla başlayacak Spor Toto 1. Lig'de, daha önce play-off maçlarında kullanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi bu sezondan itibaren tüm karılaşmalarda uygulanacak.

Süper Lig'den düşen Altay, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'den yükselen Bodrumspor, Sakaryaspor ve Pendikspor'un yanı sıra Adanaspor, Altaş Denizlispor, Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Beyçimento Bandırmaspor, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Manisa FK ve Tuzlaspor'un katılacağı Spor Toto 1. Lig'de 2013-2014 ve geçen sezon olduğu gibi 19 ekip yer alacak.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği organizasyonda, takip eden 5 ekip Süper Lig'e yükselen son takım olmak için mücadele edecek. Bu sezona kadar 4 takımın katıldığı play-off etabında değiştirilen statüyle, ligi 3. sırada bitirecek ekip doğrudan play-off finaline yükselecek.

Normal sezonda 4, 5, 6 ve 7. sırada yer alan takımlar, tek maç eleme usulüne göre birbirleriyle karşılaşacak. Müsabakalar, ligi 4'üncü ve 5'inci basamakta bitiren ekiplerin sahasında oynanacak.

Bu mücadeleleri kazanan takımlar, ilk maç ligi daha alt sırada bitiren ekibin sahasında oynanacak şekilde, çift maç eleme usulüne göre karşı karşıya gelecek. İki müsabaka sonunda rakibine üstünlük kuran ekip, adını play-off finaline yazdıracak.

Ligde son 4 sırada yer alacak ekipler TFF 2. Lig'e düşecek.

Sezon takvimi

Spor Toto 1. Lig'de ilk devre 25 Aralık Pazar haftası oynanacak maçlarla tamamlanacak. 15 Ocak 2023'te başlayacak normal sezonun ikinci devresi, 14 Mayıs 2023 haftasında oynanacak maçlarla sona erecek.

Ligde 6 ve 31. haftalardan sonra milli maç arası olacak, 25 ve 29. hafta karşılaşmaları ise hafta içi oynanacak.

Yabancı oyuncu statüsü

Takımlar 35 futbolcudan oluşacak A takım listelerinde en az biri 1 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu olmak üzere 8 yabancı oyuncu bulundurabilecek.

Spor Toto 1. Lig temsilcileri, 1 Ocak 2001 ve daha sonra doğma şartıyla belli kriterlere uyması halinde bu 8 oyuncunun dışında 2 ismi daha A takım listesine yazdırabilecek.

Takımlar aynı anda 5 yabancı oyuncuyu oynatabilecek, 18 kişilik maç kadrolarında ise en fazla 7 yabancı oyuncuya yer verebilecek.

Ekipler, maç kadrolarını 1 Ocak 2002 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip olmaları koşuluyla 21 kişiye kadar çıkarabilecek.

İlk hafta programı

Beyçimento Bandırmaspor'un maç yapmadan geçeceği ilk haftanın programı şöyle:

Yarın:

21.00 Altay-Yılport Samsunspor (Alsancak Mustafa Denizli)

13 Ağustos Cumartesi:

17.00 Manisa FK-Boluspor (Mümin Özkasap)

19.15 Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü (Çaykur Didi)

21.45 Gençlerbirliği-Altınordu (Eryaman)

21.45 Eyüpspor-Altaş Denizlispor (Eyüp)

14 Ağustos Pazar:

17.00 Bodrumspor-Yeni Malatyaspor (Bodrum İlçe)

20.00 Sakaryaspor-Göztepe (Yeni Sakarya Atatürk)

15 Ağustos Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Tuzlaspor (Yeni Adana)

21.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir)

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı
SON DAKİKA HABERİ: PKK'lı teröristlerden kan donduran Başbağlar itirafları! Bölücü hainler vahşeti anlattı
Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 3 önemli talimat; Bu sorunlar çözülecek
Afet sonrası Türkiye farkı! Almanya sel izini silemedi! İntiharlar peş peşe geldi
SON DAKİKA: Meteoroloji ve AFAD'dan kritik hava durumu uyarısı! Turuncu alarm...
SON DAKİKA HABERİ: Tatil dönüşü katliam! Bir aile yok oldu
SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim rüzgarı! Mazot fiyatı için yeni indirim geldi: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL oldu?
'Nostalji Kraliçesi' Muazzez Ersoy'a 63. yaş gününde dudak uçuklatan hediye! Değeri 180 bin euro!
Ağrı'da öldürülen terörist için HDP'den taziye töreni
Milletin adamını millet seçti! Halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu yarın başlayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA