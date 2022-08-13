Hakan Keleş'ten transfer açıklaması! "Ömer Bayram ile ilgileniyoruz"

Galatasaray'ın maça baskıyla başladığını anlatan yeşil-beyazlı takımın Teknik Direktörü, şunları kaydetti:

"İlk 10 dakikada şans da yanımızdaydı. Verdiğimiz birkaç pozisyonu değerlendiremediler. Sonrasında oyuncularım biraz daha rahatladı. Girdiğimiz pozisyonlar var. Daha önce de golü atabilirdik. Bugün savunma kısmını iyi yaptığımızı düşünüyorum. Pozisyonlar verdik ama çok net değildi. Oyuncularım bu maçta mücadele kısmını öne çıkardı. Yeni kurulan bir takımız, uyum sürecimiz var. Mütevazi bütçelerle iyi kadrolara ve dev bütçelere karşı yarışmak istiyoruz. Geçen sezon yaptığımız iyi işleri bu sezon da devam ettirmek istiyoruz. Galatasaray'a geçmiş olsun. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Buradan 3 puanla çıkmak çok zor. Bundan sonra da zor olacağına inanıyorum. İnanılmaz bir kadro kalitesi var. Bugün oyunun savunma kısmını iyi yaptık, yakaladığımız pozisyonu değerlendirdik ve istediğimiz 3 puanı aldık."