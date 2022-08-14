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Giriş Tarihi: 14.8.2022 12:48

Altay'da Serge Aka harekatı

DHA
Altay’da Serge Aka harekatı

Spor Toto 1. Lig'deki ilk maçında taraftarının önünde Samsunspor'a 2-0 kaybeden Altay, geçen sezon Süper Lig'de siyah-beyazlı formayı giyen Serge Aka'yı yuvaya döndürmek için kolları sıvadı.

İzmir ekibinde fazla forma şansı bulamayınca sözleşmesini tek taraflı feshederek lig bitmeden takımdan ayrılan Fildişili ön libero ile yönetimin pazarlık halinde olduğu öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcu Altay formasıyla ligde 7, kupada 2 maça çıkmıştı.

Henüz hiçbir kulüple anlaşmayan Serge Aka'yı ikna ederek gelecekte oluşacak bir FIFA dosyasından daha kurtulmayı hedefleyen Altay yönetimi oyuncu ile temaslarını sürdürüyor. Altay'la feshettiği sözleşmesine göre yeni sezon için yıllık 600 bin Euro alması gereken Aka, hiçbir kulüple anlaşmazsa bireysel çalışıp bu parayı hak edebilecek. Yönetim, kulüpten alacağı olan oyuncudan yeni sezon için ücretinde indirim yapmasını bekliyor.

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Altay'da Serge Aka harekatı
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