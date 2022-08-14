Galatasaray’dan savunmaya Andreas Hanche-Olsen hamlesi!

Marcao'nun Sevilla'ya transfer olması sonrası stoper takviyesi yapma kararı alan sarı kırmızılılar, Gent'te forma giyen Norveçli Andreas Hanche-Olsen ve kulübüyle prensipte anlaşma sağladı. 25 yaşında ve 1.85 metre boyundaki Hanche-Olsen için Belçika kulübüne 3 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GELECEK

Gelecek hafta içinde İstanbul'a gelerek 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen genç futbolcu, çok yönlü bir savunma oyuncusu olmasıyla biliniyor.

Esas mevkisi stoper olan Hanche-Olsen, ihtiyaç duyulduğunda sağ bek veya sol bek olarak da görev yapabiliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un bu oyuncuyu tercih etmesinde çok yönlü olmasının önemli rol oynadığı belirtildi.

Geçen sezon Gent'te 55 resmi maç oynayan Norveçli savunma oyuncusu, bu sezon ise 3 karşılaşmada forma giydi.

Andreas Hanche-Olsen, Norveç Milli Takımı'nda da 12 kez görev aldı. (Hürriyet)