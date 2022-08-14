Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Kartal deplasmanda galibiyet arıyor! Alanyaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 14.8.2022 20:47 Son Güncelleme: 14.8.2022 20:50

Son dakika: Kartal deplasmanda galibiyet arıyor! Alanyaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Kartal deplasmanda galibiyet arıyor! Alanyaspor - Beşiktaş maçında ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında geçen hafta Kayserispor'u son dakikalarda bulduğu golle yenen Beşiktaş, Alanyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetiyor. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Atiba, Josef ve Welinton'un yanı sıra kırmızı kart cezalısı Cenk Tosun maç kadrosunda yer almıyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Son dakika haberi... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Saat 21.45'te Alanya Oba Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

ALANYASPOR: Yusuf, Tayfur, Fatih, Furkan, Balkovec, Fer, Efkan, Ferhat, Targhalline, Candeias, Eduardo.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Emrecan, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK!

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Welinton Souza'nın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Cenk Tosun karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş, ligin ilk haftasında Yukatel Kayserispor ile evinde oynadığı maçı Rachid Ghezzal'ın uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 kazandı. Alanyaspor ise VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-2 üstünlük sağlayarak sezona galibiyetle başlayan takımlardan biri oldu.

BEŞİKTAŞ RAKİBİNE KARŞI ÜSTÜN

İki takım ligde 12 kez karşı karşıya gelirken, bunların 9'unu Beşiktaş kazandı. Taraflar arasında sadece bir maç berabere tamamlanırken, Alanyaspor rakibine 2 kez üstünlük kurabildi.

Siyah-beyazlı takım, 2016-2017 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor ile yaptığı ilk 5 maçtan galibiyetle ayrılırken, sonrasındaki 4 maçta ise bir beraberlik ve 3 galibiyet aldı.

Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini 2020-2021 sezonunda 2-1'lik skorla elde ederken, geçen sezon yine evinde rakibine 2-0 üstünlük kurdu. Geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ise Beşiktaş 4-1 kazandı. Siyah-beyazlı takım oynanan 12 maçta 25 gol atarken, Alanyaspor ise fileleri 10 kez havalandırdı.

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Son dakika: Kartal deplasmanda galibiyet arıyor! Alanyaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
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