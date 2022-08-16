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Giriş Tarihi: 16.8.2022 11:16 Son Güncelleme: 16.8.2022 11:17

Galatasaray, genç Dioan Beljo'yu radarına aldı!

Galatasaray, genç Dioan Beljo’yu radarına aldı!

Okan Buruk önderliğinde yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, Osijek forması giyen 20 yaşındaki Dion Drena Beljo’yu transfer radarına aldı. İşte tüm detaylar...

Evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup olarak çok büyük bir şok yaşayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda forvet arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.

BU SEZON 3 GOLÜ VAR

Galatasaray yönetimi, Hırvat ekibi NK Osijek'te forma giyen Dion Drena Beljo'yla ilgileniyor. Scout ekibinin 20 yaşındaki futbolcu ile ilgili çok olumlu bir rapor verdiği ve Sarı-Kırmızılılar'ın hemen harekete geçtiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Hırvat Ligi'nde 15 gole imza atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Beljo bu sezon da 5 maçta rakip ağlara 3 gol bıraktı. Genç yıldızla özellikle Almanya'dan 3-4 kulübün çok yakından ilgilendiği, NK Osijek'in bonservis beklentisinin 8-9 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor. 1.95 boyunda olan ve sol ayağını çok etkili bir şekilde kullanan Dion Drena Beljo'nun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ÇOK ÖNEMLI POTANSİYEL

Hırvatistan U21 takımının formasını giyen golcü futbolcunun A milli takımın geniş oyuncu havuzunda da yer aldığı ifade ediliyor. 2019 yılında bedelsiz olarak Cibalia takımından NK Osjiek'e transfer olan Drena Beljo geleceğin büyük yıldız adayı olarak gösteriliyor. Galatasaray yönetimi Hırvat yıldızı maddi anlamda da önemli bir yatırım olarak görüyor. (Takvim)

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Galatasaray, genç Dioan Beljo'yu radarına aldı!
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