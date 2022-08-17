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Giriş Tarihi: 17.8.2022 13:37

Darwin Nunez'in kafa attığı Joachim Andersen ölüm tehditleri alıyor

Darwin Nunez’in kafa attığı Joachim Andersen ölüm tehditleri alıyor

Joachim Andersen, Liverpool'un Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldığı maçta Darwin Nunez'in kırmızı kart görmesine neden olan bir olayın merkezindeydi. Bunun üzerine, Danimarkalı oyuncuya karşı oluşan tepkilerin dozu fazlasıyla arttı ve sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldı.

Premier Lig'de Anfield'da oynanan maç sırasında Uruguaylı forvet Darwin Nunez'i durdurmaya çalıştı. Ve yıldız golcüyü en sonunda pes ettirdi ve iki oyuncu arasında yaşanan tartışmanın ardından Nunez, rakibine kafa atarak oyun dışında kaldı. Uruguaylı oyuncu, eylemleri nedeniyle çok sayıda eleştiriyle karşı karşıya kaldı,

Jurgen Klopp bile yüksek bedelle alınan oyuncusunun ciddi bir hata yaptığını kabul etti. Ancak, dünyanın dört bir yanından Kırmızılar'ı destekleyen taraftarlar son düdüğün ardından hıncını Andersen'dan çıkardı.

"ÇEVRİMİÇİ ORTAMDA SERT DAVRANMAYI BIRAKIN"
Danimarkalı futbolcu, ailesiyle çevrimiçi troller tarafından karanlık bir tartışmaya sürüklenirken maruz kaldığı istismarın boyutunu ortaya çıkarmak için sosyal medyayı kullandı. Instagram'da şunları söyledi:

"Dün gece bu mesajlardan yüzlerce aldım. Bir takımı desteklediğinizi anlıyorum, ama saygı duyun ve çevrimiçi ortamda sert davranmayı bırakın. Umarım Instagram ve Premier Lig bu konuda bir şeyler yapar."

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Darwin Nunez'in kafa attığı Joachim Andersen ölüm tehditleri alıyor
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