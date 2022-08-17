Darwin Nunez’in kafa attığı Joachim Andersen ölüm tehditleri alıyor

Premier Lig'de Anfield'da oynanan maç sırasında Uruguaylı forvet Darwin Nunez'i durdurmaya çalıştı. Ve yıldız golcüyü en sonunda pes ettirdi ve iki oyuncu arasında yaşanan tartışmanın ardından Nunez, rakibine kafa atarak oyun dışında kaldı. Uruguaylı oyuncu, eylemleri nedeniyle çok sayıda eleştiriyle karşı karşıya kaldı,



Jurgen Klopp bile yüksek bedelle alınan oyuncusunun ciddi bir hata yaptığını kabul etti. Ancak, dünyanın dört bir yanından Kırmızılar'ı destekleyen taraftarlar son düdüğün ardından hıncını Andersen'dan çıkardı.