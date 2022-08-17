Son dakika: Veli Kavlak futbolu bırakma kararı aldı! İşte emeklilik sebebi...

Tecrübeli orta saha oyuncusu Veli Kavlak, 33 yaşında futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı. Uzun yıllardır omzundan yaşadığı sakatlıkla uğraşan Kavlak, futbola veda etme sebebini açıkladı.
İşte açıklamanın tamamı...
GERİ DÖNMEYE ÇALIŞTIM AMA OLMADI, BİTTİ
Psikolojim bozuldu, uzun süre resmi açıklama yapmadım. Uzun süre kabul etmek istemedim ama artık futbol oynayamam. Omuz sakatlığım için çok ameliyat oldum, geri dönmeye çalıştım ama olmadı, bitti! Omuzumdan 9, toplam 15 ameliyat oldum. Bunu kabul etmek zorundayım, bir daha futbol oynayamayacağım.
ACI ÇEKMEMEK İÇİN UĞRAŞIYORUM
Arada sırada günlük hayatımda sorunlarım oluyor ama terapiye devam ediyorum. Bana egzersizler veren bir Alman nöro-atletik antrenörle çalışıyorum. Artık sahaya geri dönme odaklı değil. Ama acı çekmemek için uğraşıyorum. Son zamanlarda iyi ilerleme kaydediyorum.
TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE HAZIRLANIYORUM
Avusturya Futbol Federasyonu'nun eğitimlerine bir yıl önce kayıt oldum. B lisansı için. Yavaş yavaş teknik direktörlüğe hazırlanıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Birkaç gün önce Dortmund'da Edin Terzic ile görüştüm. Beşiktaş'ta yardımcı antrenördü, oradan tanışıyoruz.
"SAKATLANMASAYDIM, NEREDEYDİM?"
Yatmadan önce 'Acaba sakatlanmasaydım, neredeydim?' diye kendime çok soruyorum. Sakatlıklara rağmen çok iyi iş çıkardım. Beşiktaş'ta kaptan oldum. Cevaplaması zor... Kötü bir kariyerim olmadı. Birkaç kötü maçım elbette var.