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Giriş Tarihi: 17.8.2022 14:39 Son Güncelleme: 17.8.2022 14:41

Son dakika: Veli Kavlak futbolu bırakma kararı aldı! İşte emeklilik sebebi...

Son dakika: Veli Kavlak futbolu bırakma kararı aldı! İşte emeklilik sebebi...

Beşiktaş'ın uzun yıllar formasını terleten ve 2018 yılından beri hiçbir takıma imza atma atmayan Veli Kavlak, futbol kariyerini noktalama kararı aldı. Uzun zamandır sakatlıklarla boğuşan 33 yaşındaki Avusturya Milli Takımı oyuncusu Kavlak, emeklilik sebebini açıkladı. İşte tüm detaylar...

Tecrübeli orta saha oyuncusu Veli Kavlak, 33 yaşında futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı. Uzun yıllardır omzundan yaşadığı sakatlıkla uğraşan Kavlak, futbola veda etme sebebini açıkladı.

İşte açıklamanın tamamı...

GERİ DÖNMEYE ÇALIŞTIM AMA OLMADI, BİTTİ
Psikolojim bozuldu, uzun süre resmi açıklama yapmadım. Uzun süre kabul etmek istemedim ama artık futbol oynayamam. Omuz sakatlığım için çok ameliyat oldum, geri dönmeye çalıştım ama olmadı, bitti! Omuzumdan 9, toplam 15 ameliyat oldum. Bunu kabul etmek zorundayım, bir daha futbol oynayamayacağım.

ÇOK PARA HARCADIM
Sağlıklı hale gelebilmek için çok para harcadım, bunun reklamını yapmak istemiyorum. Geri dönmek için maddi ve manevi gerçekten her şeyi yaptım. Sonuna kadar savaştım.

ACI ÇEKMEMEK İÇİN UĞRAŞIYORUM
Arada sırada günlük hayatımda sorunlarım oluyor ama terapiye devam ediyorum. Bana egzersizler veren bir Alman nöro-atletik antrenörle çalışıyorum. Artık sahaya geri dönme odaklı değil. Ama acı çekmemek için uğraşıyorum. Son zamanlarda iyi ilerleme kaydediyorum.

TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE HAZIRLANIYORUM
Avusturya Futbol Federasyonu'nun eğitimlerine bir yıl önce kayıt oldum. B lisansı için. Yavaş yavaş teknik direktörlüğe hazırlanıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Birkaç gün önce Dortmund'da Edin Terzic ile görüştüm. Beşiktaş'ta yardımcı antrenördü, oradan tanışıyoruz.

"SAKATLANMASAYDIM, NEREDEYDİM?"
Yatmadan önce 'Acaba sakatlanmasaydım, neredeydim?' diye kendime çok soruyorum. Sakatlıklara rağmen çok iyi iş çıkardım. Beşiktaş'ta kaptan oldum. Cevaplaması zor... Kötü bir kariyerim olmadı. Birkaç kötü maçım elbette var.

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Son dakika: Veli Kavlak futbolu bırakma kararı aldı! İşte emeklilik sebebi...
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