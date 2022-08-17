Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, Danimarka'dan döndü! Ahmetcan Kaplan transfer için Hollanda'da...
Giriş Tarihi: 17.8.2022 18:33

Trabzonspor, Danimarka'dan döndü! Ahmetcan Kaplan transfer için Hollanda'da...

AA
Trabzonspor, Danimarka’dan döndü! Ahmetcan Kaplan transfer için Hollanda’da...

Kopenhag maçı sonrası Türkiye'ye dönen Trabzonspor'da Ajax'a transfer süreci tamamlanma aşamasında olan Ahmetcan Kaplan, kafileyle dönmeyerek Hollanda'ya geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımına 2-1 yenilen Trabzonspor, kente döndü.

Bordo-mavililer, THY'ye ait özel uçakla öğle saatlerinde havalandıkları Kopenhag'dan yaklaşık 4,5 saatlik yolculuğun ardından Trabzon'a ulaştı.

Havalimanı çıkışında az sayıda taraftar, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla fotoğraf çektirerek forma imzalattı.

Ahmetcan Kaplan, kafilede yer almadı

Trabzonspor'da Ajax'a transferi tamamlanma aşamasında olan genç oyuncu Ahmetcan Kaplan, kafilede yer almadı.

Ajax ile sözleşme imzalaması beklenen oyuncu, Danimarka'dan kente dönmeyerek Hollanda'ya geçti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, nasıl öğrenilir? SMS ve e-Devlet ile evde bakım maaşı sorgulama ekranı
SON DAKİKA: Ucuz gıdada rekor satış! Tarım Kredi market indirim listesi genişleyecek
Emekli promosyonu 8 bin TL'yi aştı! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL?
MasterChef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı? 16 Ağustos 2022 MasterChef kim kazandı, 14. önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti 2022 | Ziraat Bankası emekliye ne kadar ve kaç TL promosyon veriyor?
Didim'deki tecavüz soruşturmasında yeni gelişme! CHP'li Atabay yeniden yargılanacak
Son Dakika: İkinci el araç alım satımı yapanlar dikkat! Sahibinden.Com düzenlemeye gitti
YKS TABAN PUANLARI 2022: ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık üniversite 2022 YKS taban puanları, boş kontenjanları ve başarı sıralamaları tablosu
Son Dakika Haberi: Torba Yasa geliyor! Kamu personeli sorunları tarihe karışacak
Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 2022 UEFA Avrupa Ligi Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? - FB MAÇI CANLI YAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, Danimarka'dan döndü! Ahmetcan Kaplan transfer için Hollanda'da...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA