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Giriş Tarihi: 18.8.2022 14:38 Son Güncelleme: 18.8.2022 15:06

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den şok sözler! "Yasin Kol atanmadı ancak..."

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den şok sözler! Yasin Kol atanmadı ancak...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK Ağustos Ayı Eğitim Semineri'nde önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan hakem tartışmaları hakkında sert söylemlerde bulunan Büyükekşi, "Yok şu hakemi istemiyoruz, yok bu hakemi istiyoruz, diye yapılan çağrılar bizde kesinlikle karşılık bulmaz. Bunu herkes bilsin" dedi. İşte açıklamanın tamamı...

MHK Ağustos Ayı Eğitim Semineri'nde konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, son zamanlarda çıkan hakem tartışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamanın tamamı...

"ALGORİTMA TARAFINDAN YAPILIYOR"

Tüm maçlara yapılan hakem atamaları, MHK'da veya TFF'deki kişilerin kararıyla yapılmıyor. Altınız çizmek istiyorum. Tüm atamalar, algoritma tarafından yapılıyor.

"BUNU HERKES BÖYLE BİLSİN"

Hakem atamalarını algoritma yapıyor. "O hakemi istemiyorum, bu hakemi istemiyorum" sözlerinin karşılığı bizde yok. Bunu herkes böyle bilsin.

"1. LİG HAKEMLERİNE GÖREV VERECEĞİZ"

Süper Lig hakem havuzunu genişletmek istiyoruz. Algoritmamızın kriterlerine uyan 1. Lig hakemlerine de Süper Lig'de görev vermeye başlayacağız.

"NAZİK BİR DİL VE ANLAYIŞ BEKLİYORUM"

Tüm yönetici, teknik adam ve futbolculardan hakemlerle ilgili açıklamalarında daha nazik bir dil ve anlayış bekliyorum. Biraz sabır rica ediyorum.

"SİSTEME GÜVENMENİZİ İSTİYORUM"

Daha fazla maç oynandıkça elimizde daha fazla veri olacak. Henüz 2. haftadayız. Bu güzel sisteme inanmanızı ve güvenmenizi istiyoruz. Sabır ve anlayış rica ediyorum arkadaşlar.

DEĞERLENDİRME KARARI

Ligin 4. haftasından itibaren MHK Başkanvekili Murat Ilgaz ve hakem eğitmeni Hugh Dallas, her hafta salı günleri yayıncı kuruluşta görüntüler eşliğinde değerlendirme yapacak.

WEB SİTESİ DEĞİŞİYOR

TFF'nin internet sitesi bize yakışmıyor. 2022 yılına uygun bir web sayfası hazırlanıyor. Kişiler veriler ekranını tekrar kullanıma açacağız.

"YASİN KOL ATANMADI ANCAK..."

Yasin Kol atanmadı ancak ilk 2 haftada maç yöneten hiçbir hakem atanmadı. Biz işleyişimize devam ediyoruz.

KULÜP BAŞKANLARINA ELEŞTİRİ

Kulüp başkanlarımız kendi özeleştirilerini yapsınlar. Hakem hakkında konuşmasınlar. Biz zaten yayıncı kuruluş ekranında konuşacağız.

FAIR-PLAY KURULUNDA YENİLİK

Fair-play kuruluna bu zamana kadar atama yapılmamış. Bu kurula atama yapacağız. Her ay en iyi oyuncuyu, teknik direktörü, takımı ve en centilmen takım ile taraftarı açıklayacağız. Maddi ve manevi de ödüllendireceğiz.

MHK BAŞKANVEKİLİ MURAT ILGAZ: YASİN KOL DİNLENECEK

Yasin Kol'un hakem raporları pek tatmin edici seviyede değil. Bir süre dinlenecek, sırası gelince de görev alacak.

MURAT ILGAZ: SARI KART BİR BOMBA

Bir tane maçta ilk sarı kartın ucuz çıkması sebebiyle ikinci sarı karttan ihraç edilmesi tartışılır hale geldi. Hakemlere her zaman sarı kartların ellerinde patlayabilecek bir bomba gibi olduğunu söyleriz.

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den şok sözler! "Yasin Kol atanmadı ancak..."
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