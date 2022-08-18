TFF Başkanı Büyükekşi'den hakem atamaları açıklaması | Video

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK Ağustos Ayı Eğitim Semineri'nde önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan hakem tartışmaları hakkında sert söylemlerde bulunan Büyükekşi, "Yok şu hakemi istemiyoruz, yok bu hakemi istiyoruz, diye yapılan çağrılar bizde kesinlikle karşılık bulmaz. Bunu herkes bilsin" dedi.