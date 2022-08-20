Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir'in yeni transferi Bertrand Traore, İstanbul'da
Giriş Tarihi: 20.8.2022 14:16 Son Güncelleme: 20.8.2022 14:33

Başakşehir'in yeni transferi Bertrand Traore, İstanbul'da

Başakşehir’in yeni transferi Bertrand Traore, İstanbul’da

Medipol Başakşehir'in Aston Villa'dan 1 yıllığına kiraladığı Bertrand Traore İstanbul'a geldi. Burkina Faso yıldız isim "Önceden de Başakşehir'i tanıyordum. Eddie Newton'ı çok küçük yaştan beri tanıyorum. Onunla konuştuk ve kulüple ilgili güzel şeyler söyledi. Emmanuel Adebayor ile de konuştum" ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir, Bertrand Traore transferinde mutlu sona ulaştı. Burkina Fasolu futbolcu, Başakşehir'e imzayı atmak üzere İstanbul'a geldi. Aston Villa'da forma giyen Traore'yi İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı.

"BENİ İSTEYEN ÇOK KULÜP VARDI AMA BAŞAKŞEHİR'E GELMEK İSTEDİM"
Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Traore, Başakşehir tercihinin çok net bir tercih olduğunu vurgulayarak, "Bildiğiniz gibi beni isteyen çok kulüp vardı. Düşünmek için çok vakit oldu ama ben Başakşehir'e gelmek istedim. Kulübü iyi tanıyan insanlarla görüştüm. Daha önceden de tanıdığım bir kulüptü. Antrenörü tanıyordum, oyuncuları tanıyordum. Bunlar tercihimde etkili oldu" diye konuştu.

"EDDIE NEWTON VE ADEBAYOR İLE GÖRÜŞTÜM"
Başakşehir'de Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevini yürüten Eddie Newton'ın transferinde etkili olup olmamasının sorulması üzerine ise Traore, "Çok genç yaştan beri Eddie Newton'ı tanıyorum. Kulüple ilgili bana iyi şeylerden bahsetti. Adebayor ile de görüştüm ayrıca onu da eklemek istiyorum. Verebileceğim en iyi katkıyı vermek istiyorum ve kulübe bu sene yardımcı olmak istiyorum. Birçok kulüpte farklı pozisyonlarda oynadım. Saha içinde en iyisini yapmayı deneyeceğim" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Gaziantep’te katliam gibi trafik kazası: 16 ölü… Kaza nasıl meydana geldi? Gaziantep Valisi’nden ilk açıklama geldi
Masterchef 17. yarışmacı kim oldu, önlüğü kim kazandı? 19 Ağustos Masterchef ana kadroya giren isim ve önlüğün sahibi belli oldu!
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Bir ilk olacak: Okullara gönderilmeye başlandı
Son dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan berber, kuaför ve güzellik merkezleri ile ilgili flaş karar
Son Dakika Haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den döviz rezervleri ve Borsa İstanbul açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan İngiliz medyasına tepki çeken S-400 açıklaması: Neden aldınız, kime karşı kullanacaksınız?
EYT Son Dakika: Bakan Vedat Bilgin'den tarih ve formül açıklaması! EYT nedir, ne zaman çıkacak, hangi meslekleri ve kimleri kapsıyor?
SON DAKİKA: HDP'nin 6'lı masaya giriş bileti boşa çıktı! İşte 'PKK ile ilgimiz yok' diyen HDP'nin gerçek yüzü
YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2022 ÖSYM kılavuzu ile YKS Üniversite ek tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte ve başvuru ücreti ne kadar?
KYK burs ve yurt başvuru tarihleri 2022 2023: GSB KYK burs kredi ve yurt başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, başvuru tarihleri ne zaman?
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir'in yeni transferi Bertrand Traore, İstanbul'da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA