Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe’nin yeni sportif direktörü Ivan Mance oldu
Giriş Tarihi: 20.8.2022 11:48

Göztepe’nin yeni sportif direktörü Ivan Mance oldu

İHA
Göztepe’nin yeni sportif direktörü Ivan Mance oldu

Göztepe, sportif direktörlük görevine 39 yaşındaki Hırvat spor adamı Ivan Mance’nin getirildiğini açıkladı.

İzmir'in köklü kulübü Göztepe, dün atılan imzalarla beraber hisselerinin yüzde 70'ini Sport Republic şirketine devretmişti. Şirketin CEO'su Rasmus Ankersen, Göztepe'nin yeni başkanı olurken, Ankersen aynı zamanda bir Türk kulübünün başına geçen ilk yabancı başkan oldu. Dün yapılan lansmanda Ankersen, kendisinin Londra'da yaşadığını ve sıklıkla İzmir'e gelip gideceğini ifade ederken, futbolun başına geçmek üzere bir isim atayacağını açıklamıştı. Beklenen açıklama bugün geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, sportif direktörlük görevine 3 yıllığına 39 yaşındaki Hırvat spor adamı Ivan Mance'nin getirildiğini duyurdu. İzmir temsilcisi Ivan Mance'ye "hoş geldin derken" görevinde başarılar diledi.

Ankersen: "Ivan'ı özenle seçtik"

Göztepe'nin yeni patronu Rasmus Ankersen, Ivan Mance için "Ivan'ı, Göztepe'nin yeni Sportif Direktörü olarak özenle seçtik. Göztepe'nin futbol şubesine güçlü liderlik sağlamak için gerekli deneyime ve şahsiyete sahip olduğuna eminim ve onunla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

Ivan Mance kimdir?

Eski bir Hırvat kaleci olan Ivan Mance, Hırvatistan'ı uluslararası alanda genç takımlar düzeyinde temsil etti. Futbolculuk kariyerinin sona ermesinin ardından HNK Rijeka'da çalıştığı 8,5 yılda önce scouting direktörü ardından da sportif direktör olarak önemli başarılara imza attı.

Bu süre zarfında HNK Rijeka, 2017 yılında Hırvatistan'ın en üst seviyesi olan HNL'de ilk lig şampiyonluğunu ve 4 Hırvatistan Kupası'nı kazanarak kulüp tarihinin en başarılı yıllarını geçirdi. Ayrıca, Ivan Mance, HNK Rijeka'nın Avrupa Ligi grup aşamalarında 4 kez mücadele etmesine önderlik etti. Ivan, 2021 yılında Pafos FC'ye katıldı ve kulübün tarihindeki en başarılı sezonunu geçirerek ilk kez Championship play-offlarına kalmasına yardımcı oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Masterchef 17. yarışmacı kim oldu, önlüğü kim kazandı? 19 Ağustos Masterchef ana kadroya giren isim ve önlüğün sahibi belli oldu!
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Bir ilk olacak: Okullara gönderilmeye başlandı
Son Dakika Haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den döviz rezervleri ve Borsa İstanbul açıklaması
Son dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan berber, kuaför ve güzellik merkezleri ile ilgili flaş karar
Kılıçdaroğlu'ndan İngiliz medyasına tepki çeken S-400 açıklaması: Neden aldınız, kime karşı kullanacaksınız?
SON DAKİKA: HDP'nin 6'lı masaya giriş bileti boşa çıktı! İşte 'PKK ile ilgimiz yok' diyen HDP'nin gerçek yüzü
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 20 Ağustos: Bugün evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?
YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, başladı mı? ÖSYM 2022 YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?
SON DAKİKA: Demir Yumruk'ta kadın hakimden sonra bir skandal daha! Onun da mesajları ortaya çıktı...
Son dakika: Başkan Erdoğan tarih vererek duyurdu! Konut ve kira fiyatlarını düşürecek yeni hamle
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe’nin yeni sportif direktörü Ivan Mance oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA