‘Kenarda saç baş yoldum’

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ilk yarıda istediklerinin sahada gerçekleşmediğini söyledi. İkinci yarıda Mertens'in girişi ile oyunu daha iyi yönlendirdiklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Tam olarak hazır olmadığımızı görüyorum. Çok klişe olacak ama zamana ihtiyacımız var. İkinci yarıdaki 20-25 dakikalık tempoyu tüm maça yaymalıyız" dedi. Transferlere de değinen Buruk, şunları söyledi:"Takviyelere ihtiyacımız var, bu çok net görünüyor.G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk da Olimpiyat Stadı'ndaydı. G.Saray taraftarlığı ile bilinen Ali Yiğit, Gomis'in golü sonrasında havalara uçtu...