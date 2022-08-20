‘Kenarda saç baş yoldum’

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ilk yarıda istediklerinin sahada gerçekleşmediğini söyledi. İkinci yarıda Mertens'in girişi ile oyunu daha iyi yönlendirdiklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Yaptığımız hatalarabazen inanamadım, saç baş yoldum. Tam olarak hazır olmadığımızı görüyorum. Çok klişe olacak ama zamana ihtiyacımız var. İkinci yarıdaki 20-25 dakikalık tempoyu tüm maça yaymalıyız" dedi. Transferlere de değinen Buruk, şunları söyledi:
İCARDİ'NİN MAAŞI YÜKSEK
"Takviyelere ihtiyacımız var, bu çok net görünüyor. En az 3oyuncu daha içeriye katıp kadrogenişliğini istiyoruz. İcardi'ninadı daha önce de geçti. Yüksekmaaş kazanan bir oyuncu ve bumaaşların Türkiye'de verilmesizor. Onunla ilgili bizim açımızdannet bir gelişme olmadı."
OKAN BURUK'UN OĞLU ALİ YİĞİT COŞTU
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk da Olimpiyat Stadı'ndaydı. G.Saray taraftarlığı ile bilinen Ali Yiğit, Gomis'in golü sonrasında havalara uçtu...