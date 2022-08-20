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Giriş Tarihi: 20.8.2022

‘Kenarda saç baş yoldum’

‘Kenarda saç baş yoldum’
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ilk yarıda istediklerinin sahada gerçekleşmediğini söyledi. İkinci yarıda Mertens'in girişi ile oyunu daha iyi yönlendirdiklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Yaptığımız hatalara bazen inanamadım, saç baş yoldum. Tam olarak hazır olmadığımızı görüyorum. Çok klişe olacak ama zamana ihtiyacımız var. İkinci yarıdaki 20-25 dakikalık tempoyu tüm maça yaymalıyız" dedi. Transferlere de değinen Buruk, şunları söyledi:

İCARDİ'NİN MAAŞI YÜKSEK
"Takviyelere ihtiyacımız var, bu çok net görünüyor. En az 3 oyuncu daha içeriye katıp kadro genişliğini istiyoruz. İcardi'nin adı daha önce de geçti. Yüksek maaş kazanan bir oyuncu ve bu maaşların Türkiye'de verilmesi zor. Onunla ilgili bizim açımızdan net bir gelişme olmadı."

OKAN BURUK'UN OĞLU ALİ YİĞİT COŞTU
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk da Olimpiyat Stadı'ndaydı. G.Saray taraftarlığı ile bilinen Ali Yiğit, Gomis'in golü sonrasında havalara uçtu...

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‘Kenarda saç baş yoldum’
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