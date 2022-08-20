Son dakika: Fırtına deplasmanda galibiyet peşinde! Antalyaspor - Trabzonspor maçında ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Ligin ilk 2 haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0, sahasında da Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor.
TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Doğucan, Dorukhan, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Cornelius.
TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK!
Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan kadroda yer almayacak.
ANTALYASPOR İLE TRABZONSPOR ARASINDA 53. MAÇ
Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, Antalya'da yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 52 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-9 üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda 95 gol attı, kalesinde 53 gol gördü. Bordo-mavililer, Antalya'da oynanan 26 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon rakibine deplasmanda 2-1 kaybetmiş, Trabzon'daki maç ise 2-2 beraberlikle sona ermişti.