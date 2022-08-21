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Giriş Tarihi: 21.8.2022 12:37 Son Güncelleme: 21.8.2022 12:39

Beşiktaş'ın Samy Mmaee transferi çıkmaza girdi

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş’ın Samy Mmaee transferi çıkmaza girdi

Beşiktaş'ın Samy Mmaee çıkmaza girdi! Ferencvaros Teknik Direktörü Cherchesov, Kartal'ın kadrosuna katmak istediği 25 yaşındaki sağ stoperin takımdan ayrılmasına onay vermedi.

Beşiktaş sağ stoper bölgesine transfer etmek istediği Samy Mmaae için kulübü Ferencvaros ile pazarlıklarını tüm hızıyla sürdürüyordu. Siyah-Beyazlılar ilk etapta 1.4 milyon Euro teklif ederken, daha sonra rakamı 1.7 milyon Euro'ya kadar çıkardı.

Macar kulübü ise 2.5 milyon Euro'dan açtığı kapıyı, 2 milyon Euro seviyelerine indirdi. Ancak bu noktada devreye Ferencvaros'un teknik direktörü Stanislav Cherchesov girdi.

Tecrübeli Rus çalıştırıcı, yönetimle yaptığı görüşmede Mmaee'ye takımın ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine kulüp yetkilileri, Beşiktaş'la yapılan görüşmeleri yavaşlatırken oyuncuya da kendisini takımda tutmak istediklerini iletti.

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Beşiktaş'ın Samy Mmaee transferi çıkmaza girdi
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