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Giriş Tarihi: 22.8.2022 11:46 Son Güncelleme: 22.8.2022 11:46

Galatasaray gözünü Barcelonalı Martin Braithwaite'a dikti

Galatasaray gözünü Barcelonalı Martin Braithwaite’a dikti

Hücum hattını Dries Mertens ve Haris Seferovic gibi önemli isimlerle güçlendiren Galatasaray'ın gündemine gelen son isim Barcelona’nın Danimarkalı golcüsü Martin Braithwaite oldu.

Galatasaray, Barcelona forması giyen 31 yaşındaki Danimarkalı golcü Martin Braithwaite'ı transfer etmek için harekete geçti. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Danimarkalı golcüye Körfez ülkelerinden de teklifler olduğu, Mallorca'nın da resmi teklif yaptığı belirtildi.

Sarı-Kırmızılılar'ın transferi sonuçlandırmak için yoğun mesai harcadığı ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Danimarka Milli Takımı'nda 60 kez forma giyen Braithwaite 10 kez de fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu, santrfor dışında sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.

Bu sezon forma şansı bulamayan yıldız futbolcu, geçen sezon görev aldığı 4 maçta 2 gol atarken 1 de asiste imza atmıştı. Braithwaite son iki sezonda sadece 4 maçta görev alırken 2020-2021 sezonunda ise 42 maçta oynamıştı. Danimarkalı santrfor, 2020 yılında Leganes'ten Barcelona'ya 18 milyon Euro transfer bedeli ile transfer oldu. Braithwaite için toplamda 36.3 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. (Takvim)

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Galatasaray gözünü Barcelonalı Martin Braithwaite'a dikti
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