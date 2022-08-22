Galatasaray gözünü Barcelonalı Martin Braithwaite’a dikti

Bu sezon forma şansı bulamayan yıldız futbolcu, geçen sezon görev aldığı 4 maçta 2 gol atarken 1 de asiste imza atmıştı. Braithwaite son iki sezonda sadece 4 maçta görev alırken 2020-2021 sezonunda ise 42 maçta oynamıştı. Danimarkalı santrfor, 2020 yılında Leganes'ten Barcelona'ya 18 milyon Euro transfer bedeli ile transfer oldu. Braithwaite için toplamda 36.3 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. (Takvim)