Omar yolcu Boey hancı

Yeni transfer Dubois ve Omar sakatlanınca ilk 11’e zoraki dönen Sacha Boey, performansıyla mest etti. Ligde forma giydiği üç maçta göze giren 21 yaşındaki sağ bek, Dubois’in yedeği olarak takımda tutulacak ve Omar ile yollar ayrılacak
Yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Sacha Boey kadro dışı bırakılmış ve Galatasaray'ın Avusturya kampına götürülmemişti. Strasbourg ile yaptığı transfer görüşmesindensonuç alamayan Fransızoyuncu da 1 ay boyunca Florya'datek başına antrenman yapmıştı. Hazırlık kampını Omar Elabdellaoui ile geçiren teknik direktör Okan Buruk ise birinci sağ bek olarak Leo Dubois'i transfer ettirdi. Ancak ligin başlamasına birkaç gün kala hem Dubois hem de Omar sakatlanınca Boey'e şans doğdu. Antalyaspor,Giresunspor ve Ümraniyespor maçlarında yakaladığı fırsatı iyi değerlendiren 21 yaşındaki futbolcu, yükselen performansıyla hocası OkanBuruk'un gözüne girmeyi başardı. Yıllık 450 bin Euro'luk makul ücretiyle 2000 doğumlu Fransız sağ bekin, Leo Dubois'in yedeği olarak takımda kalmasına karar verildi. Bu şartlarda yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Omar'a da yol göründü. Gözü için aldığıilaçlardan dolayı vücudundaödem oluşan 31 yaşındakiNorveçli oyuncunun sakatlıkriskinin artması da bukararda önemli rol oynadı.
MIDTSJÖ TRABZON'DA YOK DUBOIS İÇİN SEFERBERLİK SÜPER Lig'de 3. haftayı 1-0'lık Ümraniyespor galibiyeti ile kapatan Galatasaray'da oyunculara iki gün izin verilmişti. Hafta sonu dinlenen sarı-kırmızılı futbolcular, bugün Florya'da toplanıp Trabzon maçı hazırlıklarına başlayacak. Sakat Fredrik Midtsjö, derbide forma giyemeyecek. Düz koşulara başlayan Leo Dubois ise zorlu karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışılıyor.
BARIŞ ALPER'IN PERFORMANSI TEKNİK HEYETİ DE ŞAŞIRTTI G.SARAY Rezerv Takımı 3'te 3 yaparken, 9-0 kazanılan Ümraniyespor maçında Barış Alper Yılmaz üç golle yıldızlaştı. Süper Lig'den birçok kulübün kiralama teklifinde bulunduğu 22 yaşındaki sol kanat için teknik heyet de henüz karar verebilmiş değil. Ancak genç futbolcunun bu performansı özellikle yabancı kuralı nedeniyle kalmasını sağlayabilir. Rezerv Lig'de EmreTaşdemir, HamzaAkman ve BeknazAlmazbekov da oynuyor
RIERA TEKNIK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNE SÜPER BAŞLADI
GALATASARAY'DA forma giydikten sonra teknik heyette Fatih Terim ve Torrent'in yardımcılığını yapan Albert Riera sezon başında Sloven ekibi Olimpija Ljubljana'nın başına geçmişti. Taraftarın eleştiri okları arasında takıma gelen İspanyol çalıştırıcı, Slovenya Ligi'nde 6'da 6 yaparak zirveye oturdu. Riera'nın takımı bu 6 maçta 10 golatarken, kalesinde hiç gol görmedi.