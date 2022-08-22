Omar yolcu Boey hancı

Yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Sacha Boey kadro dışı bırakılmış ve Galatasaray'ın Avusturya kampına götürülmemişti.Hazırlık kampını Omar Elabdellaoui ile geçiren teknik direktör Okan Buruk ise birinci sağ bek olarak'i transfer ettirdi. Ancak ligin başlamasına birkaç gün kala hemhem desakatlanınca'e şans doğdu.vemaçlarında yakaladığı fırsatı iyi değerlendiren, yükselen performansıyla hocası'un gözüne girmeyi başardı.'luk makul ücretiyle 2000 doğumlu Fransız sağ bekin, Leo Dubois'in yedeği olarak takımda kalmasına karar verildi. Bu şartlarda yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Omar'a da yol göründü.Lig'de 3. haftayı 1-0'lık Ümraniyespor galibiyeti ile kapatan Galatasaray'da oyunculara iki gün izin verilmişti. Hafta sonu dinlenen sarı-kırmızılı futbolcular, bugün Florya'da toplanıp Trabzon maçı hazırlıklarına başlayacak.derbide forma giyemeyecek. Düz koşulara başlayanise zorlu karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışılıyor.Rezerv Takımı 3'te 3 yaparken, 9-0 kazanılan Ümraniyespor maçındaüç golle yıldızlaştı. Süper Lig'den birçok kulübün kiralama teklifinde bulunduğu 22 yaşındaki sol kanat için teknik heyet de henüz karar verebilmiş değil. Ancak genç futbolcunun bu performansı özellikle yabancı kuralı nedeniyle kalmasını sağlayabilir. Rezerv Lig'deda oynuyorforma giydikten sonra teknik heyette Fatih Terim ve Torrent'in yardımcılığını yapan Albert Riera sezon başında Sloven ekibi Olimpija Ljubljana'nın başına geçmişti. Taraftarın eleştiri okları arasında takıma gelen İspanyol çalıştırıcı, Slovenya Ligi'nde 6'da 6 yaparak zirveye oturdu.