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Giriş Tarihi: 22.8.2022 10:33

Son dakika Galatasaray haberleri: Haris Seferovic Bu ‘Sefer’ atacak!

Son dakika Galatasaray haberleri: Haris Seferovic Bu ‘Sefer’ atacak!

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da gözler Haris Seferovic'e çevrildi.  ilk 3 haftayı boş geçen Haris Seferovic'ten hocası Okan Buruk kolay kolay vazgeçmeyecek.

Süper Lig'de ilk 3 haftayı boş geçen Haris Seferovic'ten hocası Okan Buruk kolay kolay vazgeçmeyecek. Antalyaspor ve Ümraniyespor'a galibiyet gollerini Bafetimbi Gomis atsa da Seferovic ilk 11 çıkmaya devam edecek. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu Trabzon deplasmanına da İsviçreli 9 numarasıyla başlayacak ve Gomis'i yine kulübeden hamle oyuncusu olarak kullanacak. Hafta içinde idmanlarda tecrübeli oyuncuyla özel olarak ilgilenecek Buruk ve yardımcıları, bir gol atması halinde Sefeovic'in devamını getireceği görüşünde. Forma giydiği üç hazırlık maçında 2 gol ve 2 asistle taraftarlarının çabuk gözüne giren İsviçreli'nin, özellikle Ümraniyespor karşılaşmasında kaçırdığı gollerle saç baş yoldurmuştu.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Haris Seferovic Bu ‘Sefer’ atacak!
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