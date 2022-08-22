Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor Umut Bozok transferini bitirmek üzere!
Giriş Tarihi: 22.8.2022 13:53

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor Umut Bozok transferini bitirmek üzere!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor Umut Bozok transferini bitirmek üzere!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor sıkışan oyunlarda rakip ceza alanı içinde boş adam bulmakta zorlanıyor. Bu alanda Türkiye’nin en iyisi olan geçen sezonun gol kralı Umut Bozok ile temaslar sürüyor. Lorient ile anlaşmaya varan bordo-mavililer, yıldız futbolcuyu da ikna etmek üzere.

Süper Lig'de haftayı 5-2'lik Antalyaspor mağlubiyetiyle kapatan Trabzonspor'da gözler bir kez daha transfere çevrildi.

Bordo-mavililer meşin yuvarlağı rakip ceza sahasına sokmakta sıkıntı yaşamazken, 'bitiricilik' problemi çekiyor. Bu alanda Türkiye'nin en iyisi olan ve geçen sezon gol krallığı tacını takan Umut Bozok dertlere derman olacak.

LORIENT "TAMAM" DEDİ

Fotomaç'ın haberine göre; Fırtına, 25 yaşındaki futbolcu için kulübü Lorient ile anlaşmaya varmıştı. Fransız ekibi 2 milyon euro'luk bir bonservis bedeline "Tamam" dedi.

Transferi neticelendirmek için uğraş veren yönetim, Umut Bozok ile pazarlıklara devam ediyor.

FARK 500 BİN EURO

Umut Bozok, Trabzonspor'dan 1.5 milyon euro'luk bir ücret istiyor. Bu rakam Fırtına'nın belirlediği üst tavana denk geliyor. Bordo-mavililer bu parayı Uğurcan, Marek Hamsik, Abdülkadir Ömür, Andreas Cornelius gibi isimlere veriyor. Trabzonspor'un Umut Bozok için düşündüğü rakam 1 milyon euro civarında.

TRABZONSPOR'A SICAK

Fırtına'nın başarılı forvet ile görüşmelerinin fazla uzamayacağı ve orta bir noktada buluştuktan sonra taraftaların resmi imzayı atacakları kaydedildi. Umut Bozok da Karadeniz ekibine sıcak yaklaşıyor.

UMUT BOZOK'UN ÖZELLİKLERİ

Çok hareketli. Sürekli çapraz koşular yaptığı için rakip savunmada açıklar oluşturuyor. Tam bir ceza sahası golcüsü. Doğru pozisyon almayı bildiği için kendini hep boşta bırakıyor. Bencil değil. Topu ayağına aldıktan sonra kendinden müsait arkadaşı varsa pası tercih ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Yüzyılın projesinde ucuz konut projesinde Başkan Erdoğan detayları duyuracak! TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler?
Son dakika | Ucuz konut için gelir sınırı ne olacak? İşte TOKİ evleri için gelir şartları
SON DAKİKA: CHP’li belediyeden Türkiye’de görülmemiş atama! Bir adam 22 koltuk
KYK başvuruları 2022-2023: KYK burs/kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
EYT son dakika haberi: Bakan Bilgin Türkiye modeli uygulanacak dedi! EYT nedir, ne zaman çıkacak, hangi meslekleri ve kimleri kapsıyor?
Üniversite kayıtları başladı! 2022-2023 Üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır; gerekli belgeler neler?
YKS ek tercih tarihleri 2022 ÖSYM: YKS ek tercihler ne zaman başlayacak ve YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Son dakika: Mardin'de TIR dehşet saçtı: 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var! Kaza anından korkunç görüntüler...
Masterchef ana kadroya giren isimler ve son/18. yarışmacı! 21 Ağustos Masterchef yedekler kimler oldu, kim kazandı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor Umut Bozok transferini bitirmek üzere!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA