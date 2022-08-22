Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor Umut Bozok transferini bitirmek üzere!

Süper Lig'de haftayı 5-2'lik Antalyaspor mağlubiyetiyle kapatan Trabzonspor'da gözler bir kez daha transfere çevrildi.

Bordo-mavililer meşin yuvarlağı rakip ceza sahasına sokmakta sıkıntı yaşamazken, 'bitiricilik' problemi çekiyor. Bu alanda Türkiye'nin en iyisi olan ve geçen sezon gol krallığı tacını takan Umut Bozok dertlere derman olacak.

LORIENT "TAMAM" DEDİ

Fotomaç'ın haberine göre; Fırtına, 25 yaşındaki futbolcu için kulübü Lorient ile anlaşmaya varmıştı. Fransız ekibi 2 milyon euro'luk bir bonservis bedeline "Tamam" dedi.

Transferi neticelendirmek için uğraş veren yönetim, Umut Bozok ile pazarlıklara devam ediyor.

FARK 500 BİN EURO

Umut Bozok, Trabzonspor'dan 1.5 milyon euro'luk bir ücret istiyor. Bu rakam Fırtına'nın belirlediği üst tavana denk geliyor. Bordo-mavililer bu parayı Uğurcan, Marek Hamsik, Abdülkadir Ömür, Andreas Cornelius gibi isimlere veriyor. Trabzonspor'un Umut Bozok için düşündüğü rakam 1 milyon euro civarında.

TRABZONSPOR'A SICAK

Fırtına'nın başarılı forvet ile görüşmelerinin fazla uzamayacağı ve orta bir noktada buluştuktan sonra taraftaların resmi imzayı atacakları kaydedildi. Umut Bozok da Karadeniz ekibine sıcak yaklaşıyor.

UMUT BOZOK'UN ÖZELLİKLERİ

Çok hareketli. Sürekli çapraz koşular yaptığı için rakip savunmada açıklar oluşturuyor. Tam bir ceza sahası golcüsü. Doğru pozisyon almayı bildiği için kendini hep boşta bırakıyor. Bencil değil. Topu ayağına aldıktan sonra kendinden müsait arkadaşı varsa pası tercih ediyor.