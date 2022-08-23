Son dakika: Fenerbahçe transferi açıkladı! İşte Muhammed Gümüşkaya’nın yeni takımı

FENERBAHÇE'DEN ARDA GÜLER'İN ANNESİNE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Bu arada Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcu Arda Güler ve annesi Serap Güler için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Genç futbolcumuz Arda Güler'in annesi Serap Güler başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Serap Güler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."