Son dakika: Fenerbahçe transferi açıkladı! İşte Muhammed Gümüşkaya’nın yeni takımı

Belçika ekibi Westerlo, Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya ile 4 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Fenerbahçe, Muhammed Gümüşkaya için veda mesajı paylaştı.
Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya paylaşımı: "Henüz 11 yaşında kalbindeki Sarı-Lacivert sevgiyle Kulübümüze ilk adımını atan; 10 yıl boyunca karakteri, çalışkanlığı ve başarılarıyla Akademimizin gururu olan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bugün itibarıyla yuvadan uçan Muhammed Gümüşkaya'ya sonsuz başarılar diliyoruz."
FENERBAHÇE'DEN ARDA GÜLER'İN ANNESİNE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Bu arada Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcu Arda Güler ve annesi Serap Güler için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Genç futbolcumuz Arda Güler'in annesi Serap Güler başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Serap Güler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."